Der Spiegel (Германия): Зеленский отправился на фронт

Ситуация на востоке Украины обостряется. Президент Зеленский посетил одну из частей на востоке страны. Читатели Der Spiegel рассуждают, чем эскалация на границе Украины и России грозит европейцам. Одни считают, что Путин мечтает объединить Крым и Донбасс, другие пишут: главное — чтобы США не вмешивались.

Ситуация на востоке Украины обостряется. Поэтому президент Зеленский посетил одну из воюющих частей.

Комментарии читателей

Swen-7oHJfcyMR

Я опасаюсь, что если США действительно вмешаются в этот конфликт, то у нас возникнет дестабилизированная зона на востоке. Затем на Украине появятся новые власти, и в конце концов будет то же самое, что в Белоруссии или еще хуже - как в Ливии. Конечно, Украина - отличный полигон для взаимного испытания новых образцов вооружения. Страх Путина, что НАТО все ближе к России, оправдан.

Wilhelm-y1D814EWg

Это очень красивый жест господина Зеленского, который в данной ситуации окажет деэскалирующее воздействие.

Cup13

Вступление Украины в НАТО давно назрело. Путину слишком долго все позволяли. В итоге получились Крым и Донбасс. Теперь, судя по всему, эти территории планируется объединить. Это надо предотвратить любой ценой.

carahyba

Украина находится в глубоком экономическом и социальном кризисе. Выйти из него надежды мало. Россия грозит тем, что не продлит договоры о транзите газа. Воинственная риторика Зеленского - это крик о помощи к Западу. Украина, вероятно, не видит другого выхода их ужасного положения, кроме как обострить напряженность. Украинские олигархи ничего не делают, а правые давят на Зеленского.

Smokiebrandy03

Президент посещает солдат на позициях, откуда в последние дни систематически нарушалось перемирие. Надеюсь, он сделает соответствующее внушение, чтобы подобные нарушения прекратились.

ErnstErich

Страны, в которых идут гражданские войны, не должны быть в НАТО! И если НАТО действительно заботится о "необходимом укреплении демократических институтов и принципов правового государства", то и Турцию необходимо немедленно исключить!

10er

Членство Украины в НАТО нужно для того, чтобы Владимиру было легче понимать, где проходят границы?

Friedrich-wQIJEHUMg

Перечень американских военных операций с 1950 года: Корея, Ливан, Вьетнам, Доминиканская республика, Камбоджа, Сальвадор, Иран, Ирак, Афганистан, Никарагуа, Гренада, Ливия, Либерия, Колумбия, Кувейт, Югославия, Сомали, Гаити, Судан и т.д.

fuscipes

Насколько я помню, договорились о том, что на Украине не будет военного решения конфликта. Указание на укрепление демократических институтов и принципов правового государства, а также на выполнение Минских договоренностей относится к Зеленскому. Ни один европеец не хочет гибридной войны.

11 carahyba

Требование Зеленского о приеме в НАТО и его заявление, что надо отвоевать Донецк, Луганск, а также Крым, наверняка приведут к войне. Хотя все это и справедливо.

Думаю, война будет, причем еще в этом году. Риторика холодной войны обостряется, масс-медиа готовят людей к конфликту. Это видно и по этому форуму, призывы к войне становятся всё чаще.

12Natus_KC

Путин остановится, только когда всё Азовское море будет под контролем России.

Dirk-gO8eybOGg

Военщина с обеих сторон загонит мир в катастрофу. Вспомним, что сказал политик украинского происхождения Никита Хрущев в телефонном разговоре с Джоном Кеннеди во время Кубинского кризиса 1962 года, когда он приказал вернуть корабли, груженные ядерным оружием для Кубы: "Военное столкновение неминуемо приведет к уничтожению человечества, и эту ответственность ни вы, ни я не можем взять на себя". Мудрые слова.