"Бумажные войска": батальоны теробороны Украины остались без техники

На фоне донбасского обострения выяснилось, что в подразделениях территориальной обороны Украины царит хаос.

Как сообщает интернет-издание "Страна", Минобороны Украины объявило о проведении сборов подразделений территориальной обороны в южных областях. В ВСУ на них делают большую ставку - ведь в идеале они должны в кратчайшие сроки собрать для армии резерв в 90 тысяч человек.

Автор статьи напоминает, что тербаты были сформированы в 2014 году в качестве вспомогательных войск. Укомплектовали их мобилизованными гражданами, в массе своей совершенно не желающими воевать. Зарекомендовали они себя крайне плохо. Так, под Иловайском сразу после наступления ополченцев тербат "Прикарпатье" в полном составе сбежал с позиций.

Сейчас эти подразделения выполняют функцию кадровых центров для резервистов. Здесь их во время ежегодных сборов обучают офицеры и сержанты. В случае необходимости вчерашние гражданские должны быть готовы по первому приказу явиться в батальон, к которому приписаны.

Инструктор подразделения территориальной обороны в Одесской области Владимир К. рассказывает, как обстоят дела на практике.

"Списки личного состава у нас в батальоне вполне укомплектованы. Но это теория. На самом деле даже на переподготовку призвать резервистов очень сложно. То есть резервистов по списку почти пять сотен, и они типа регулярно проходят учебные сборы. Но желающих пройти сборы на самом деле крайне мало. У одного коронавирус, и он приносит справку, у другого еще какая-то причина. Третий просто не отвечает на звонки по телефону, а то и просто блокирует номера военкомата".

Офицер бригады территориальной обороны в Николаевской области Ю. еще более категоричен в оценках. Он называет тербаты "бумажными" войсками, поскольку резервисты в них только числятся.

Большие проблемы войска территориальной обороны испытывают и со снабжением. В подразделения поступает неисправная техника и даже стрелковое оружие носит следы поломок и ремонта.

Так, по словам инструктора батальона территориальной обороны Константин Щ., из трех бронированных транспортеров-тягачей два сломаны и подлежат списанию.

"Запчасти покупаем за свои деньги. То же самое с остальной техникой: почти все постоянно ломается и стоит на приколе", - сетует он.

О боевых сборах в таких условиях не может быть и речи. Вместо того чтобы готовить бойцов, сержанты и офицеры ремонтируют технику. Научиться стрелять резервисты могут только из автоматов и ручных пулеметов. А вот освоить стрельбу из пулемета бронетранспортера уже проблематично. Из четырех БТР на ходу только один.

Олег Корякин