Концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника" начал поставки новых авиационных базовых комплексов разведки

ЦАМТО, 9 апреля. Концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника" (входит в Госкорпорацию Ростех) начал поставки новых авиационных базовых комплексов разведки. Оборудование предназначено для радиолокационного, оптико-электронного и радиотехнического мониторинга наземных и надводных объектов.

Изделия могут быть адаптированы для использования на любых типах самолетов, а также беспилотниках.

Разработкой и производством базовых комплексов разведки (БКР) занимается НИИ "Кулон" (входит в Концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника"). Первая партия изделий передана заказчику.

БКР размещаются в подвесных контейнерах и осуществляют передачу данных на разработанные Концерном "Вега" наземные комплексы обработки информации, которые обеспечивают сбор, обработку и оперативное дешифрование данных в режиме реального времени. Затем полученная информация ложится в основу планирования и организации боевых действий.

"Применение базовых комплексов разведки с радарами четвертого поколения "Пика-М" позволяет оперативно получать необходимые сведения о наземных и надводных объектах в любое время суток и в любых погодных условиях, в том числе через облака. Все комплексы используют единую шину данных для взаимодействия с самолетом, поэтому являются полностью взаимозаменяемыми", – отметил генеральный директор Концерна "Вега" Вячеслав Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".