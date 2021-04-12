Индонезия продолжит участие в разработке истребителя KF-X

ЦАМТО, 9 апреля. Министр обороны Республики Корея Со Ук и его индонезийский коллега Прабово Субианто по результатам проведенных 8 апреля переговоров заявили, что совместный проект разработки истребителя KF-X/IF-X символизирует доверие между двумя странами.

Как сообщает агентство Yonhap, встреча состоялась в Сеуле, куда Прабово Субианто прибыл для участия в церемонии выкатки первого опытного образца истребителя следующего поколения. В ходе переговоров министры договорились работать вместе для обеспечения продолжения активного сотрудничества в оборонной промышленности. В ходе переговоров стороны также согласовали проведение до конца года встречи министров обороны и глав МИД в формате "два плюс два".

Вопрос об участии в церемонии высокопоставленных чиновников Индонезии, которая является партнером Республики Корея по проекту KF-X, привлекал внимание, поскольку считался индикатором того, намерена ли Джакарта продолжить участие в данной разработке. Планируется, что церемония выкатки состоится в 14:30 по местному времени 9 апреля на предприятии компании KAI в Сачхоне.

Как сообщал ЦАМТО, в соответствии с начальным соглашением, подписанным между двумя странами в 2015 году, Индонезия приняла на себя обязательство оплатить 20% общих затрат на разработку истребителя, которые, по оценкам, составляют около 8,8 трлн. вон (7,9 млрд. долл.). Правительство Южной Кореи оплатит 60% расходов, а KAI покроет оставшиеся 20%. В обмен на инвестиции Индонезия получит доступ к технологиям и "ноу-хау", разработанным в рамках программы, а также право на приобретение истребителей.

В общей сложности Индонезия должна внести около 1,7 трлн. вон. На текущий момент Джакарта выплатила 227,2 из 831,6 млрд. вон по графику. Текущая задолженность превышает 600 млрд. вон. Как предполагается, в конечном итоге Индонезия получит 48 из 170 запланированных к производству самолетов.

По сообщениям СМИ, ранее Индонезия попросила вдвое снизить вклад в проект или одобрить кредит и оказать помощь в постройке национальной производственной линии, однако Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Кореи DAPA (Defense Acquisition Program Administration) отказалось от корректировки распределения доли финансирования.

Как сообщил представитель DAPA полковник Со Ен Вон (Seo Yong-won), сообщение о том, что проект требует строительства национальной производственной инфраструктуры не соответствует действительности. На просьбу прокомментировать сообщения о запросе Индонезией кредита на сумму 5 млрд. долл. полковник заявил, что Агентство не должно отвечать на подобные вопросы.

Как сообщал ЦАМТО, южнокорейская компания Korea Aerospace Industries Ltd. (KAI) объявила, что окончательная сборка опытного образца перспективного истребителя KF-X началась 1 сентября 2020 года на предприятии в Сачхоне (провинции Кенсан-Намдо).

Первый полет самолета запланирован на 2022 год. Разработку предполагается завершить в 2026 году. Серийное производство будет осуществляться в течение 2026-2032 гг.

Ожидается, что максимальная скорость KF-X составит около 1,83М, дальность полета – около 2900 км, максимальный взлетный вес – 25580 кг. Самолет будет нести до 7700 кг полезной нагрузки. KF-X, который планируется производить в одноместном и двухместном вариантах, будет оборудован тремя точками подвески под каждым крылом для вооружения и/или внешних топливных баков, а также сможет нести четыре ракеты под фюзеляжем.