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Новейшие комплексы обработки речи представили в технополисе "ЭРА"

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 9 апреля. Новейшие комплексы и системы обработки речи, созданные научными сотрудниками технополиса "ЭРА" совместно с представителями российской промышленности, продемонстрированы на тематической выставке "День инноваций Минобороны России" в Анапе.

Как отметили в Главном управлении научно-исследовательской деятельности Минобороны России, применение прорывных и передовых технологий обработки речи, искусственных нейронных сетей, фонетики и голосовой биометрии для обработки аудиоинформации позволило специалистам создать уникальный аппаратно-программный комплекс, который способен в автоматизированном режиме производить обработку речи как в повседневной жизнедеятельности войск, так и в ходе решения специальных задач, когда требуется автоматическая обработка больших объемов речевой информации.

Еще одной новинку представили сотрудники технологического центра ("Специальный Технологический Центр"), которые разработали отечественные малогабаритные и полноформатные цифровые аэрофотоаппараты повышенного разрешения. "Использование технологии глобального затвора, возможность полного контроля над параметрами матрицы, отсутствие механических элементов, а также исключительная разрешающая способность, повысят эффективность современных самолетных и коптерных беспилотных летательных аппаратов", – рассказали в Центре.

Современные решения на базе сверхточных нейронных сетей, направленные на создание комплексов дистанционного мониторинга земной поверхности, предопределили разработку системы автоматического дешифрования снимков. Уникальность подобной системы, позволяющей производить автоматическое распознавание объектов на подстилающей поверхности, заключается в высокой точности модели, возможности проведения масштабирования в обе стороны, а также в наличии большой базы реальных, а не синтетических объектов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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