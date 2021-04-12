Главред (Украина): «впишется» ли НАТО за Украину в случае нападения РФ

Украинский политаналитик всерьез рассуждает о перспективах военного противостояния России и Украины. При этом, по его утверждению, западные «партнеры» нынешних киевских властей ограничатся выражением «серьезной озабоченности», но в случае успеха ВСУ могут и закрыть небо над страной, и интенсифицировать поставки летальных вооружений.

О какой военной помощи со стороны Альянса для Киева может идти речь

Тема явно ажиотажная и спекулятивная, гуляют прямо противоположные мнения - от того, что войска НАТО поддержат Украину убийственными ракетными залпами по агрессору, до того, что повторится 2014 год, когда Штаты и Европа успешно отговаривали нас от сопротивления.

Надо понимать, что в любом случае агрессия РФ будет замаскирована под "освободительную войну легендарного народа Донбасса". При этом одновременно с не очень боеспособными (по оценке российских военных экспертов) частями "ополченцев" будут действовать регулярные силы РФ, то есть, у боевиков появятся и авиация, и тактические ракеты, и современная бронетехники, найденная, как обычно, в шахтах Донбасса.

Как станут действовать в таких условиях те, кого мы считаем своими западными союзниками?

Давайте подходить рационально.

Понятно, что будет немеряно жутко серьезной озабоченности, грозных призывов к прекращению насилия, самых последних предупреждений и подобной лабуды. При этом западные лидеры будут очень внимательно присматриваться, а способна ли Украина на реальное сопротивление агрессии? И главное: не станет ли высшее политическое и военное руководство Украины заниматься патриотическим пустословием, на деле подыгрывая агрессору ради достижения своих шкурных целей, как уже случалось?

И если тихой политической капитуляции не произойдет, а ВСУ при поддержке украинцев будут сражаться на протяжении более двух недель (это срок, за который, по мнению и Генштаба РФ, и НАТОвских стратегов, мы должны рухнуть), то ситуация изменится.

Прежде всего, НАТО закроет небо над Украиной. Если "путинские соколы" попытаются нарушить запрет, то пару российских самолетов поучительно снесут зенитными ракетами, запущенными, разумеется, с территории Украины. Небо закроют не из любви к Украине, а по чисто эгоистическим соображениям: если боевые действия будут проходить в воздухе, то на головы европейских бюргеров может что-то случайно упасть, и они будут недовольны.

А потом в дополнение к транспорту и медицинскому обеспечению через Польшу и Прибалтику негласно начнутся поставки летальных вооружений. Нет, конечно, не танков, самолетов и вертолетов - мы просто не сможем их использовать и обслуживать без соответствующей инфраструктуры, а стрелкового оружия, противотанковых комплексов, каких-то несложных артиллерийских систем.

Так что воевать на земле нам все равно придется самим. И от нашей самоотверженности напрямую будет зависеть и внешняя помощь.

Александр Кочетков