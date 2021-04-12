Британский астронавт считает, что достижения космонавтов основываются на полете Гагарина

Хелен Шарман отметила, что технологии в области космонавтики сильно шагнули вперед за последние 60 лет

ЛОНДОН, 9 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Технологии сильно шагнули вперед за последние 60 лет, но в какой бы уголок Вселенной ни отправился человек, его достижения будут основываться на том, что 12 апреля 1961 года совершил Юрий Гагарин (1934-1968). Такое мнение высказала в разговоре с ТАСС астронавт Хелен Шарман, ставшая в 1991 году первым представителем Великобритании, побывавшим в космосе.

"Космический полет Юрия Гагарина, осуществленный 60 лет назад, был выдающимся достижением. В 1961 году мир был совершенно другим. Технологии в особенности настолько развились, что несложно забыть, каково тогда приходилось астронавтам, инженерам и разработчикам", - сказала Шарман.

"Астронавты подтвердят - полет в космос в большой степени является командным достижением. Но Юрий не имел представления, будет ли его подготовки достаточно или каковы его шансы на выживание. В конечном счете никто не испытывал на себе чувство невесомости как он, оказавшись на орбите", - добавила Шарман.

"Спустя 60 лет астронавты отправляются в космос на долгие месяцы, осуществляя различные виды деятельности и прокладывая путь к следующему важному месту назначения для человека - Марсу. Я надеюсь, что межпланетные миссии будут совместными, от имени каждого человека в мире. Куда бы мы ни отправились в космос, чтобы мы там ни делали, мы стоим на плечах Юрия Гагарина", - полагает Шарман.

До 2015 года она оставалась единственным гражданином Великобритании, побывавшим в космосе в качестве официального представителя Соединенного Королевства. До полета, который она совершила, откликнувшись на переданное по радио объявление о поиске участника космического путешествия в рамках проекта "Джуно", Шарман работала химиком-технологом на кондитерской фабрике. Она была отобрана из 13 тыс. претендентов и прошла подготовительный цикл тренировок в подмосковном Звездном городке. 18 мая 1991 года Шарман совершила космический полет на орбитальную станцию "Мир", проведя в космосе восемь дней. По возвращении на родину Хелен осталась верна своему изначальному научному призванию и вернулась на факультет химии Имперского колледжа Лондона.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.