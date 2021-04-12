"Донецк под огнем": что ВСУ устроили в Донбассе

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Артобстрелы, переброска войск, воинственная риторика и противостояние дипломатов — ситуация в Донбассе остается крайне напряженной. Киев продолжает подтягивать к линии соприкосновения живую силу и боевую технику, а страны Запада это игнорируют и обвиняют в агрессивных намерениях Россию. РИА Новости разбиралось в том, что происходит.

Новые обстрелы

Кадры украинских эшелонов с танками, БМП, бронетранспортерами и армейскими грузовиками в течение последних двух недель появляются в Сети с пугающей регулярностью. Киев в светлое время суток, вопреки всем правилам маскировки, демонстративно отправляет железнодорожные составы с боевой техникой на восток. Власти и не думают скрывать подготовку к наступлению. Главком ВСУ генерал Руслан Хомчак открыто говорит в интервью о возможности военного решения конфликта. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что украинская делегация не поедет в Минск на переговоры трехсторонней контактной группы по Донбассу. Киев всячески саботирует мирное урегулирование.

Тем не менее маловероятно, что ВСУ двинутся вперед в ближайшее время. В Донбассе распутица, боевая техника увязнет в грязи — это сильно затруднит ее переброску и не позволит украинским военным действовать быстро. Многие эксперты уверены, что если Киев и решится на удар, то не раньше мая. Впрочем, украинские артиллеристы не сидят без дела. На этой неделе резко участились обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. В среду вечером по окраинам и пригородам Донецка выпустили 21 мину калибра 120 миллиметров. В четверг обстрелы возобновились. В ДНР сообщили о гибели военнослужащего.

"У нас громыхает с раннего утра, — рассказывает РИА Новости житель донецкого микрорайона Октябрьский Алексей Стоянов. — Разрывы слышны с северных, северо-западных и южных окраин. Созванивался со знакомым, который живет в Спартаке, к северу от Донецка. Он сказал, что по ним с утра бил украинский танк. В самом городе очень неспокойно. Ходили слухи, что ВСУ планируют забросить в город несколько групп диверсантов. В связи с этим на улицах много патрулей Народной милиции. В моем районе на домах развесили объявления, что нужно подготовить все необходимые вещи на случай возобновления боевых действий и проверить состояние бомбоубежищ".

Украинские военные в Луганской области Источник изображения: © AFP 2021 / Stringer

Тревожно и в Луганской народной республике. Представители народной милиции обвинили Киев в дистанционном минировании территории по берегу Северного Донца. Это также указывает на подготовку ВСУ к наступлению. Дистанционное минирование лишает противника возможности маневрировать, перебрасывать войска на угрожаемые участки и затрудняет подход подкреплений к линии соприкосновения. В последние дни в районе Северного Донца подорвались три мирных жителя, в том числе два подростка. Один погиб, двоих с тяжелейшими травмами госпитализировали.

"Виновата Россия"

Второго апреля от взрыва во дворе дома в населенном пункте Александровское погиб пятилетний ребенок — Владислав Шихов. От Александровского до линии соприкосновения 20 километров. Народная милиция ДНР обвиняет в произошедшем ВСУ и утверждает, что боеприпас на ребенка сбросил украинский беспилотник. Подконтрольные Киеву СМИ и ряд оппозиционных российских изданий немедленно назвали гибель ребенка фейком и "кремлевской пропагандой".

Когда же в Сети появились кадры с похорон и интервью с родственниками мальчика, украинские журналисты сменили пластинку. Новая версия: ребенок подорвался на гранате, которую принес домой его дедушка. Однако в середине недели Александровское посетила миссия ОБСЕ и подтвердила: мальчик погиб от взрыва, причем боеприпас сбросили сверху.

Западные СМИ проигнорировали убийство ребенка. В странах НАТО закрывают глаза и на подготовку ВСУ к наступлению. Более того, западные союзники Украины активно помогают Киеву разведданными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила североатлантический альянс в наращивании сил в регионе. По ее словам, авиация НАТО ведет активную разведку российско-украинской границы. Захарова добавила, что Запад продолжает поддерживать ВСУ финансово и материально-логистически, поставляет летальные вооружения и обучает украинских военнослужащих.

Украинский военный в Донецкой области Источник изображения: © REUTERS / Serhiy Takhmazov

В НАТО вину за усиление напряженности в Донбассе практически единогласно возлагают на Россию. Вашингтон обвинил Москву в наращивании войсковых группировок в Крыму и вдоль границы с непризнанными республиками. Якобы в Ростовской области сосредоточили более четырех тысяч военнослужащих, которые вот-вот ударят по позициям ВСУ. В Минобороны объяснили переброску войск контрольной проверкой боеготовности. В ведомстве уточнили, что в апреле по всей стране пройдет более четырех тысяч учений различного масштаба.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщил, что Россия не планирует вмешиваться в конфликт. Однако, по его словам, в Москве "внимательно отслеживают ситуацию" и "будут принимать конкретные меры, исходя из ее развития". Почти полмиллиона жителей Донбасса получили российские паспорта. В Кремле неоднократно подчеркивали, что армия защитит граждан страны, где бы они ни находились.

Поддержка НАТО

Антироссийскую истерику Запада в связи с обострением в Донбассе прокомментировал и министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, реакция стран НАТО на наращивание Украиной военной инфраструктуры и переброску войск к линии соприкосновения разочаровывает. "По-прежнему наши западные коллеги, судя по всему, исходят из того, что надо всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях", — отметил министр.

Очевидно, что именно поддержка стран НАТО вселяет в украинские власти уверенность. В высоких киевских кабинетах надеются, что американцы и европейцы напрямую вмешаются в конфликт в случае участия в нем России. Однако эту точку зрения разделяют не все. Многие помнят, как президент Грузии Михаил Саакашвили в августе 2008-го отдал приказ атаковать Южную Осетию, заручившись поддержкой Запада, и что из этого вышло.

"Все понимают, что без НАТО мы войну не выиграем, — рассуждал в эфире украинского телеканала экс-глава Следственного управления СБУ Василий Вовк. — Но пойдет ли НАТО на войну с Россией? Большой вопрос. Вряд ли, скорее нет. Сейчас у нас нет ни Крыма, ни части Донбасса. Никто нас в НАТО не возьмет, никто нас не будет защищать, когда у нас нет целостности государства, единства в руководстве страны. Будет хуже, если мы, например, заведем НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: "Извините, мы отступаем". И отступят до тех пор, пока за ними останется Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области".

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Донбасс Источник изображения: CC BY 4.0 / Офис президента Украины /

Именно боязнь того, что за Киев никто не "впишется", остается единственным сдерживающим фактором. При этом Запад на щедрые обещания не скупится. В четверг представители оборонных ведомств США, Великобритании, Канады, Литвы и Польши провели встречу, на которой заверили украинские власти в безусловной поддержке.

Воодушевленный этим президент Владимир Зеленский отправился в Донбасс, где посетил передовые позиции ВСУ. Что это было — пиар для повышения собственного рейтинга или финальный смотр войск перед наступлением — покажут ближайшие недели.