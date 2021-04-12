Уникальную высадку морпехов на Камчатке сняли на видео

Российские морпехи в рамках учения прорвали оборону условного противника и высадились на необорудованное побережье на Камчатке, сообщает Минобороны РФ в пятницу, 9 апреля.

На кадрах, предоставленных военным ведомством, видно, как батальоны морской пехоты высаживаются с десантных кораблей «Пересвет» и «Ослябя» и «Адмирал Невельской».

Боевые пловцы при поддержке вертолетов Ка-29 и Ми-8АМТШ сумели разминировать и захватить прибрежную полосу до подхода основных сил. Также были задействованы тактические группы на скоростных плавсредствах.

«Уникальность учения состояла в том, что одновременно с отработкой действий на побережье десантно-штурмовой батальон бригады морской пехоты впервые в полном составе осуществил десантирование парашютным способом из четырех самолетов Ан-12 и Ан-26», — пояснили в Минобороны.

Самолеты обеспечили высадку 600 десантников на незнакомую площадку, а затем морпехи отработали тактические действия по захвату и удержанию рубежа.

В учении было задействовано около 1400 военнослужащих и более 250 единиц техники.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Вооруженные силы начали контрольные проверки за зимний период обучения, в рамках которых пройдет более четырех тысяч тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Сообщалось, что в апреле запланировано провести более 4 тыс. учений разного масштаба, из них 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.