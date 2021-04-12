Эксперт: день без космоса стал бы катастрофой для современной мировой экономики

Контр-адмирал ВМС США Том Зелибор назвал космос важнейшей инфраструктурой, от которой зависит любая другая инфраструктура

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Один день без космоса и основанных на его исследовании технологиях стал бы катастрофой для мировой экономики и современного образа жизни. Такое мнение высказал в интервью корреспонденту ТАСС Том Зелибор - контр-адмирал ВМС США в отставке и руководитель авторитетной американской общественной организации Space Foundation, занимающейся популяризацией космических исследований.

"Сегодня космос - это важнейшая инфраструктура, от которой зависит любая другая инфраструктура. Независимо от того, о какой стране идет речь, хотя бы день без доступа в космос и к полученным в ходе его освоения технологиям был бы катастрофическим для безопасности мировой экономики и образа жизни", - отметил глава организации, основанной в 1983 году.

Отставной контр-адмирал считает квинтэссенцией космоса на современном этапе "совокупность интегрированных систем и заинтересованных сторон, которые лучше всего рассматривать как глобальную экосистему, требующую регулирования и сбалансирования для обеспечения устойчивости". Зелибор считает, что "состояние этой экосистемы зависит от трех основных факторов: образования, информации и сотрудничества".

"Космическая экономика в настоящее время равна $424 млрд, но, по прогнозам, в следующем десятилетии она достигнет $1 трлн", - подчеркнул руководитель Space Foundation. По оценке специалистов банка Bank of America, демонстрирующая рост космическая отрасль увеличится более чем в три раза в следующем десятилетии и в стоимостном выражении составит $1,4 трлн. Она продолжает развиваться в значительной степени благодаря рекордным объемам частных капиталовложений, а также новым возможностям инвестирования в компании, занимающиеся космическими полетами, спутниками и многим другим.

"Однако для использования этого потенциала нам необходимо диверсифицировать участников, инвестиции и модели партнерства, которые позволяют осуществлять сотрудничество. Промышленность, финансы, национальная безопасность, научные исследования и другие сферы - все они борются за увеличение числа рабочей силы, необходимой сегодня и в будущем для решения задач в космосе и на Земле. Такая среда столь же богата возможностями, как и конкурентной борьбой и сотрудничеством", - подчеркнул Зелибор.

Он пояснил, что государства и частные компании конкурируют между собой в поиске талантливых специалистов, которые "будут служить движущей силой инноваций, необходимых не только для исследований, но и, что более важно, для новаторских методов лечения и решения связанных с Землей проблем, которые никогда нельзя игнорировать". Space Foundations, пояснил Зелибор, занимается обучением, предоставлением информации и развитием сотрудничества в области исследования космоса.

Программы по освоению Луны

Современные программы по освоению Луны нельзя называть новой космической гонкой Востока и Запада, считает Зелибор.

Отвечая на вопрос, справедливо ли говорить о новой космической гонке в освоении Луны, он подчеркнул: "История слишком часто провоцирует нас на использование старых понятий и критериев в новые эпохи". "Она [история] пытается упрощенно объяснить то, что происходит, но было бы ошибкой называть происходящее сегодня "космической гонкой" Востока и Запада. Шестьдесят лет назад у нас были две страны, которые соперничали за получение доступа к космическому пространству и превосходство", - отметил он.

Шестьдесят лет спустя, продолжил отставной контр-адмирал ВМС США Зелибор, в мире "восемьдесят пять стран с тысячами компаний и миллионами людей, которые не только сотрудничают, но и соперничают за такую высокую позицию". "Наиважнейшая гонка, которая существует сегодня в любой из этих стран и компаний, - за таланты, которые в конечном итоге будут подпитывать и стимулировать инновации, что послужит исследованию [космоса], а также удовлетворению потребностей на Земле", - отметил глава организации.

Он уверен, что в этой гонке "победителем в конечном счете станет общество". "Это гонка, в которой никто не останется позади, и часть миссии Space Foundation состоит в защите инноваций для улучшения жизни на Земле", - заключил Зелибор.