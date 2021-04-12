Войти
Известия.ru

Bloomberg сообщил о возможном сокращении Байденом расходов на оборону

541
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/Spc. Austin Riel

Президент США Джо Байден может сократить расходы военного бюджета США на $7 млрд в сравнении с показателями его предшественника, 45-го американского президента Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщает Bloomberg с ссылкой на источники.

Администрация Дональда Трампа закладывала в бюджет Пентагона $722 млрд, в то время сторона Джо Байдена, как сообщают источники издания, предложит минобороны США $715 млрд. Подобный шаг должна оценить Демократическая партия, которая выступала за сокращение расходов на оборону.

Изначально администрация Белого дома планировала огласить основные направления расходов в прошлую пятницу, однако в связи с разногласиями, вызванными вопросами относительно расходов на американскую оборону, выпуск бюджетного плана был отложен.

Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что в США происходит «эпидемиология насилия» с применением огнестрельного оружия.

Американский президент охарактеризовал данную ситуацию как «международный позор для страны».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
09.07.2020
Границу США с Мексикой возьмет под охрану искусственный интеллект
27.11.2019
Американский сенатор: Турция пересекла "красную линию" по С-400
26.11.2019
НАТО: каким альянс видит Берлин? (Delfi, Латвия)
30.04.2019
SIPRI: военные расходы в мире в 2018 году составили 1,8 трлн. долларов
06.02.2019
Крылатое поражение: новое вооружение России изменит расклад сил
18.07.2018
В Госдуме предложили создать новый орган для решения проблем России и США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 19:51
  • 21
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 12.04 18:55
  • 11
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"
  • 12.04 18:37
  • 95
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 12.04 16:03
  • 1
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел
  • 12.04 14:53
  • 3
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 12.04 14:34
  • 1
Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок
  • 12.04 14:00
  • 7
Китай вытесняет Россию из Сербии
  • 12.04 11:44
  • 9
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 12.04 10:53
  • 6
СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян
  • 12.04 10:49
  • 4
Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации производства
  • 12.04 07:06
  • 1
"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд
  • 12.04 03:40
  • 1
Ростех испытал демонстратор двигателя для перспективных орбитальных самолетов
  • 12.04 00:57
  • 32
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 11.04 18:22
  • 28
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 11.04 09:18
  • 8
Леонид Кравчук: если враг придет на мою землю, я буду стрелять в него всеми видами оружия, пока буду жив (Апостроф, Украина)