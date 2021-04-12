Bloomberg сообщил о возможном сокращении Байденом расходов на оборону

Президент США Джо Байден может сократить расходы военного бюджета США на $7 млрд в сравнении с показателями его предшественника, 45-го американского президента Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщает Bloomberg с ссылкой на источники.

Администрация Дональда Трампа закладывала в бюджет Пентагона $722 млрд, в то время сторона Джо Байдена, как сообщают источники издания, предложит минобороны США $715 млрд. Подобный шаг должна оценить Демократическая партия, которая выступала за сокращение расходов на оборону.

Изначально администрация Белого дома планировала огласить основные направления расходов в прошлую пятницу, однако в связи с разногласиями, вызванными вопросами относительно расходов на американскую оборону, выпуск бюджетного плана был отложен.

Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что в США происходит «эпидемиология насилия» с применением огнестрельного оружия.

Американский президент охарактеризовал данную ситуацию как «международный позор для страны».