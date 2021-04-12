Новейшие системы обработки речи представили на выставке МО в Анапе

Комплексы и системы обработки речи, созданные компанией «Специальный технологический центр» и сотрудниками военного технополиса «Эра», продемонстрировали на выставке «День инноваций Минобороны России», проходящей в Анапе. Об этом сообщили в четверг, 8 апреля, в военном ведомстве.

Отмечается, что уникальный аппаратно-программный комплекс способен автоматизированно производить обработку речи как в повседневной жизнедеятельности войск, так и в ходе решения специальных задач, когда требуется обработка больших объемов речевой информации, передает «РИА Новости».

В Минобороны добавили, что технологии обработки речи перспективны, в частности, для использования в черных ящиках подводных лодок, самолетов и других сложных систем.

Выставка «День инноваций Минобороны России» проходит с 7 по 9 апреля.

В конце ноября прошлого года сообщалось, что на рассмотрение в научно-координационный совет военного технополиса «Эра» поступило более 300 научных проектов.

В августе 2020 года технополис представил разработку военнослужащих пятой научной роты Сухопутных войск РФ, которые на основе анализа сирийского опыта разработали комплекс обнаружения поясов смертника в местах массового скопления людей.