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Известия.ru

Артиллеристы ЦВО в Сибири разгромили условного противника из САУ «Малка»

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие артиллерийского соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) во время учения на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области уничтожили позиции условного противника из 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка». Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщили в Минобороны России.


В рамках учения артиллеристам было необходимо уничтожить скопление бронетанковой техники, живую силу и высокоточные бетонные укрепления «противника» на расстоянии более 30 км. Расчеты САУ «Малка» выдвинулись в назначенный район и нанесли удары. Вести огонь на значительном удалении помогали расчеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Орлан-10», которые вели в небе доразведку и корректировку поражения целей в режиме реального времени.

Для решения учебно-боевой задачи также были использованы реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С».

Учение проходило в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В нем приняло участие более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

Ранее, 8 апреля, сообщалось, что в Центральном военном округе началась контрольная проверка войск за зимний период обучения. Маневры пройдут на 14 полигонах в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территориях Таджикистана и Киргизии. К проверке привлечено более 70 тыс. армейских соединений и воинских частей ЦВО. Кроме того, задействовано и около 15 тыс. единиц техники специального и боевого назначения.

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