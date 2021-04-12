На Украине похвастались новой ПТУР, способной пробить 1000 мм брони

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Украинская военная промышленность в последние годы в основном занималась ремонтом и модернизацией старой советской техники.

В то же время, из-за отсутствия поставок из России уже не производятся танки "Оплот". Сколько скандалов было с печально известными минометами "Молот". Стал банкротом выпускавший военные грузовики и бронеавтомобили кременчугский автозавод.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Однако существует одно направление, где украинскому ВПК не только удалось нарастить производство, но и создать новые образцы. Речь идет о противотанковых управляемых ракетах. Например, еще три года назад сообщалось о том, что ВСУ получили 200 противотанковых ракетных комплексов "Стугна" и около 3 тыс. ПТУР к ним.

Эти ПТРК имеют лазерную систему наведения. Дальность применения -5000 м. Тандемная боевая часть способна пробивать 800 мм брони. Для этих комплексов за рубежом приобретены тепловизионные прицелы.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В настоящее время сообщается о создании нового ракетного комплекса "Амулет". У него также лазерное полуавтоматическое наведение и тепловизионный прицел. Возможно использование ракет двух калибров.

130 мм - дальностью 5000 м, с тандемной кумулятивной БЧ (бронепробиваемость 800 мм за динамической защитой);

152 мм - дальностью 5100 м, с такой же по конструкции тандемной кумулятивной боевой частью, но обладающей большей бронепробиваемостью - 1000 мм за динамической защитой.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Для обоих вариантов также созданы осколочно-фугасные боевые части.

В настоящее время под "Амулеты" приспосабливаются бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2.

Источник: Андрей БТ