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ТАСС

Два полка РВСН перевооружат на ракетный комплекс "Ярс" в 2021 году

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Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Штатный состав каждого полка - девять пусковых установок

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Два полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в ходе перевооружения получат в 2021 году стратегические ракетные комплексы "Ярс". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"На 2021 год в РВСН запланировано перевооружить на ракетные комплексы "Ярс" два полка", - сказал он.

В пресс-службе Московского института теплотехники (МИТ, является разработчиком комплекса) не стали комментировать ТАСС эту информацию.

Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что перевооружение Барнаульского ракетного соединения (Алтайский край) на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" будет завершено до конца 2021 года.

По существующей в РВСН в последние годы практике, обычно сначала на боевое дежурство ставятся командный пункт полка и несколько пусковых установок. Затем боевой состав полка доводится до полного. Штатный состав полка с ПГРК - девять пусковых установок.

Комплекс "Ярс" шахтного и мобильного базирования разработан под руководством генерального конструктора МИТ Юрия Соломонова. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МИТ, 8 апреля Соломонов отметил юбилейную дату - 50 лет со дня начала трудовой деятельности в институте. Кроме "Ярсов" под его руководством также разработаны межконтинентальные баллистические ракеты "Тополь", "Тополь-М" и ракета морского базирования "Булава".

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РС-12М
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РС-24 Ярс
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