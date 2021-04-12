Канадский астронавт выступил за правила совместной колонизации Луны для человечества

Только после освоения Луны человек сможет высадиться на Марсе, считает Крис Хэдфилд

ОТТАВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Человечество должно подготовить планы и правила совместной колонизации Луны с прицелом на будущее совместное освоение других планет. Такое мнение в интервью корреспонденту ТАСС высказал в пятницу канадский астронавт Крис Хэдфилд.

По его словам, с момента высадки человека на Луну в 1969 году технологии сильно изменились. "Наши ракеты, навигационные и коммуникационные системы стали намного лучше. Сейчас не стоит вопрос о том, чтобы просто достигнуть Луны и доказать, что мы можем сделать это. Мы уже начинаем строить лунно-земную экономическую систему", - сказал он.

Хэдфилд отметил, что поверхность Луны превышает поверхность Африки, а с новыми технологиями она стала более доступной для человечества. "Луна стала более достижимой для того, чтобы стать частью возводимой людьми экономики. Это будет международным предприятием", - считает канадец. По его словам, в настоящее время многие страны обсуждают планы будущего сотрудничества по освоению Луны.

При этом Хэдфилд подчеркнул, что ранее человечество никогда не занималось такого рода совместными проектами колонизации спутника Земли. "Да, были международные договоры, но они были подписаны в 1960-70-х годах и не были достаточно детально прописаны. Мы должны попытаться решить эту проблему сейчас, - продолжил он. - У нас есть выбор. От того, как мы решим колонизировать Луну, будет зависеть колонизация других планет. Это станет поворотным событием в истории, мы должны все как следует обдумать".

Освоение Марса

Человек сможет высадиться на Марсе только после того, когда будет в достаточной мере колонизирована Луна, что даст людям необходимые технологии для совершения дальних полетов, считает Хэдфилд.

"Марс намного дальше от Земли, чем многие думают. Это звучит глуповато, но это правда", - сказал он. По его словам, в настоящее время человечество не обладает достаточными технологиями, чтобы совершать пилотируемые космические полеты на такие расстояния. "Но стремление попасть туда имеет большое значение уже сейчас, - сказал он. - Это позволяет развивать технологии. Например, Илон Маск [глава компании SpaceX ] уже строит [для полетов на Марс] космический корабль Starship, но пройдет еще очень много времени, прежде чем можно будет доставить людей на Марс и вернуть их обратно". Хэдфилд считает, что для осуществления этой задумки "нужно хотя бы одно поколение людей, которые смогут безопасно прожить на Луне <...>, прежде чем мы сможем развернуть наши космические корабли в сторону других планет".

В 2011 году Хэдфилда спросили, готов ли он совершить полет на Марс, даже если это будет билет в один конец, и он ответил, что готов. Спустя десять лет он не изменил своего мнения. "Жизнь - это путешествие в один конец", - ответил бывший астронавт на соответствующий вопрос. По его словам, он бы воспользовался возможностью совершить межпланетный полет и понять "как мы сможем обеспечить присутствие человека за пределами планеты Земля".

Ранее Илон Маск высказал мнение, что SpaceX начнет осуществлять посадки кораблей Starship на Марс до 2030 года. При этом главная проблема, как дал понять предприниматель, не в доставке людей на планету, а в создании на ней самодостаточной базы. Маск и ранее отмечал трудность задачи построения на Марсе постоянной базы для проживания людей и рассматривал эту задачу в качестве сдерживающего фактора в освоении планеты. Сами полеты к ней он тем не менее считал возможными уже через шесть лет или даже четыре года. NASA считает эту задачу осуществимой лишь в середине 2030-х годов.

О полете Юрия Гагарина

Полет Юрия Гагарина, который он совершил, рискуя жизнью, изменил историю, сделав невозможное возможным, а также проложил дорогу как своим современникам, так и будущим поколениям для изучения космоса, считает Хэдфилд.

"Быть первым в чем-либо - это большая ответственность, идти куда-то, где раньше никто никогда не бывал. Это очень сложная личная штука, которую нужно уметь принять для себя, и в конце концов воодушевлять этим [поступком] других людей", - сказал он. По словам Хэдфилда, осуществить первый полет человека в космос позволили невероятное личное мужество Гагарина, "который рисковал всем", и профессионализм всей его наземной команды. Бывший астронавт пояснил, что 60 лет назад еще никто не мог с абсолютной уверенностью сказать, что ракета взлетит без происшествий и весь полет пройдет так, как был запланирован.

"Гагарин изменил историю", - убежден Хэдфилд. По его словам, полет Юрия Гагарина позже позволил людям высадиться на Луне, изучать другие планеты, а последние несколько десятилетий даже круглогодично жить на Международной космической станции (МКС). "Он - человек, которым я горжусь, - продолжил канадец. - Я праздную это [первый полет Гагарина в космос] каждый год. Он тот человек, которым мы все должны гордиться".

Хэдфилд рассказал о влиянии полета Юрия Гагарина на его современников и будущие поколения. "Когда это произошло [12 апреля 1961 года] я только учился ходить [Хэдфилд родился 29 августа 1959 года - прим. ТАСС], но его имя уже было легендарным", - отметил бывший астронавт. По его словам, полететь однажды в космос его "вдохновили люди, о которых в 1969 году говорила вся Канада, - это американцы Нил Армстронг и Базз Олдрин, высадившиеся на Луне". "Но я знал, почему они там оказались, - продолжил Хэдфилд. - Все люди, которые были причастны к полетам в космос уже после [12 апреля 1961 года], благодарили Юрия за то, что он проложил им этот путь. Так было с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином, так было и со мной".

Бывший канадский астронавт, который невероятно популярен у себя на родине, сохранил очень добрые воспоминания о России: он до сих пор может легко перейти с английского на русский язык во время разговора, дружит со своими коллегами космонавтами и сотрудниками Звездного городка, в котором он провел в общей сложности почти пять лет. "У меня здесь очень много друзей", - сказал он. С особой теплотой канадец отозвался "о своем друге Алексее Леонове (1934-2019), который стал первым человеком, вышедшим в открытый космос".

Хэдфилд также рассказал, что, попав в Звездный городок, он буквально мог прочувствовать, чем жил Юрий Гагарин. "Я жил в том же доме - это дом [номер] два - что и Гагарин. Моя квартира была на десятом этаже, - вспомнил он, частично перейдя на русский язык. - Я ходил на работу через тот же лесок, что и Гагарин". Бывший астронавт гордится и тем, что свой третий полет в космос он совершил "с той же площадки, что и Гагарин", а также тем, что побывал в Саратовской области на том месте, куда 60 лет назад приземлился первый человек, побывавший в космосе. "Я видел то, что видел он, когда вернулся [на Землю]", - отметил собеседник агентства.

О Крисе Хэдфилде

Хэдфилд - бывший летчик-истребитель - вступил в небольшой отряд канадских астронавтов в июне 1992 года. Он был в космосе три раза и стал первым канадцем, вышедшим в открытый космос. В 1995 году побывал на российской станции "Мир", в 2001 году впервые побывал на МКС, а последний его полет в 2012-2013 годах на международную станцию продлился 144 дня (также он был командиром 35-го экипажа МКС). В общей сложности канадец провел в космосе 166 суток.

Хэдфилд рассказал, что 12 октября выйдет в свет его роман The Apollo Murders (предзаказ уже возможен на сайте), который посвящен освоению космоса в ходе так называемой космической гонки между СССР и США в период развития лунных программ в этих странах. "Мне показалось интересным рассказать об истории космических полетов через роман, - сказал он. - Половина персонажей моей книги - это реальные люди". По мнению бывшего астронавта, тот период холодной войны позволил человечеству сделать значительный технологический рывок, в том числе в освоении Луны.

"Отношения двигались от конфронтации к кооперации", - отметил Хэдфилд. Он напомнил, что в годы холодной войны был пилотом истребителя, в задачу которого входил перехват советских стратегических бомбардировщиков у границ Канады, а уже в 1995 году оказался на космической станции "Мир", а затем работал с российскими космонавтами на Международной космической станции.