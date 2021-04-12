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Известия.ru

Уральские летчики отработали дозаправку в воздухе на учениях под Курганом

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 совместно с самолетами-разведчиками Су-24МР авиационного соединения Центрального военного округа (ЦВО) на полигоне в Курганской области в рамках контрольной проверки за зимний период обучения отработали дозаправку топливом в воздухе и пуски ракет.


Экипажи истребителей-бомбардировщиков и самолетов-разведчиков совершили перелет в район боевого применения, расположенный на большом расстоянии от аэродрома базирования. В целях расширения дальности полета летчики дозаправились топливом от авиационного танкера Ил-78 в воздухе. В процессе дозаправки самолеты оперативно-тактической авиации выполнили поочередное сближение с танкером на дистанцию до 10–15 м на скорости 600 км/ч.

После дозаправки Су-34 последовали пуски авиационных ракет класса «воздух–поверхность» по наземным целям.

За три летные смены экипажи выполнили около 30 самолето-вылетов, совершили 30 дозаправок и поразили более 20 наземных целей.

Летно-тактическое учение было проведено в рамках контрольной проверки зимнего периода обучения. В нем были задействованы 11 единиц авиационной техники, более 300 военнослужащих из летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов, а также истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР и самолет-заправщик Ил-78.

Ранее стало известно о том, что летчики отдельных истребительных авиаполков авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» будут служить на Новой Земле и в других арктических районах.

Эксперты полагают, что подобный опыт может обеспечить лучшее прикрытие регионов и поддержание опыта пилотов.

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Адмирал Кузнецов
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