Минобороны РФ направит подразделения ПВО в октябре на учения в Сербию

Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" во время совместных российско-сербских учений ПВО "Славянский щит" в Сербии.

В 2019 году в Сербию перебрасывали дивизион С-400 и батарею "Панцирей"

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские военные направят в октябре в Сербию подразделения противовоздушной обороны (ПВО) на учения, сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Юрий Грехов.

"Нас ждёт совместное российско-сербское учение по противовоздушной обороне "Славянский щит -2021", которое состоится в октябре на территории Республики Сербия", - сказал он в интервью ведомственной газете "Красная Звезда".

"Особенностями учения являются переброска подразделений ПВО на территорию другого государства и развёртывание в новом позиционном районе совместной группировки войск и сил противовоздушной обороны для прикрытия от ударов воздушного противника важнейших объектов", - сказал Грехов.

"Участники учения получают практику совместных действий при заступлении на боевое дежурство и ведении противовоздушных боёв с различными типами воздушных целей, в том числе такими, как беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и другие средства высокоточного оружия противника", - сообщил командующий.

24 октября 2019 года Минобороны РФ сообщило, что дивизион систем С-400 и батарея зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" были переброшены военно-транспортной авиацией в Сербию для участия в учениях. Дивизион С-400 и батарея "Панцирь-С" тогда впервые приняли участие в учениях за рубежом.

5 ноября 2019 года военные сообщили о возвращении в Россию С-400 и "Панцирь-С", которые участвовали в учениях в Сербии.

Как ранее сообщалось, Сербия купила у России шесть комплексов "Панцирь-С".

ЗРПК "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.