«Наши скафандры всегда отличались от американских»

Директор Музея космонавтики им. Циолковского Наталья Абакумова — о новых экспонатах, Гагарине-строителе и подарке с Луны

«Наши экспонаты не золото и бриллианты, но ценность их велика», — уверена Наталья Абакумова. Директор Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского знает, что первые предметы в нём появились благодаря Сергею Королеву. Сейчас посетители могут увидеть более 800 артефактов, самые маленькие из которых весят меньше грамма, они же — самые дорогие. Директор провела «Известиям» экскурсию по 18 тыс. кв.м. обновленных площадей Музея космонавтики и рассказала, кого ждёт в Калуге на его открытии 12 апреля.

Долгожданное новоселье

— Музей открывается после длительной реконструкции. Насколько увеличится его площадь?

— Я бы сказала, что музей не закрывался на реконструкцию. Потому что главное историческое здание, открытое еще в 1967 году, продолжало работать. А открывается новый музейный комплекс — вторая очередь, которую мы долго ждали.

За годы в нашей экспозиции собралось много масштабных космических артефактов. И им стало тесно. Сейчас новый музейный комплекс соединяет историческое здание в единое пространство. Площадь его — около 18 тыс. кв.м.. Это в четыре раза больше, чем было прежде. Торжественное открытие должно состояться 12 апреля.

— 60 лет назад, через два месяца после полета Юрий Гагарин приехал в Калугу.

— Всё верно. Гагарин приезжал в Калугу 13 июня 1961. Одно из первых мест, которое Юрий Алексеевич посетил после полета в космос. Он был большим почитателем Циолковского. Огромное количество калужан собралось на митинг на городской площади. Всем хотелось увидеть первого космонавта планеты. И даже Юрий Алексеевич сказал: «Будьте осторожны!» Потому что реально в толпе мог кто-то пострадать.

13 июня 1961 года Юрий Гагарин заложил первый камень в фундамент будущего здания музея космонавтики в Калуге Источник изображения: Фото: Фотохроника ТАСС

— Он знал, что приехал на закладку камня в основание музея?

— Думаю, конечно (знал). Естественно, поручение построить музей появилось не за два месяца. Планы о его строительстве появились несколько ранее. Фотографии, на которых запечатлен Юрий Гагарин, закладывающий камень в основание музея, широко известны и представлены у нас. К юбилейным выставкам, посвященным первому полету в космос, мы печатаем большой снимок калужан с Гагариным. Люди приходят в музей и находят себя на нём. Многие приводят детей и внуков, чтобы рассказать им об этом историческом событии.

— А после этого Юрий Гагарин бывал здесь?

— Да. Он приезжал и помогал в строительстве первого в мире музея космонавтики.

— Что было самое проблемное в работе над открытием музея? Разместить объемные артефакты, выстроить интересную экспозицию?

— Прежде всего, надо было построить новое, современное здание. Это была непростая задача. Я иногда называла «вторую очередь» — проект «Невесомость». Буквально три месяца назад здание сдали в эксплуатацию и мы должны были к 12 апреля наполнить его экспонатами. Здесь представлены крупногабаритные предметы, которые весят 5-7 тонн. А грузовой лифт изначально был рассчитан на 980 кг. Пришлось заказывать новую грузовую платформу. Но даже тогда погрузить экспонаты можно было, лишь частично демонтировав их. А потом собрать. Это почти военная операция.

Здесь еще несколько дней назад, работали альпинисты, человек 20. Которые не только собирали экспонаты, загружали, но настраивали экспозиционный свет. Космический музей это не художественная галерея. Освоить открытое пространство таких масштабов достаточно сложно. Экспонаты наши — раритеты. Это не золото и бриллианты, но ценность их велика, и требует к себе бережного отношения.

— Музей стал современней. Появились мультимедийные экраны, интерактив. Это будет интересно не только взрослым, но и детям.

— Детям точно будет, где разгуляться и просветиться. Кроме экспозиции в музее есть еще пять помещений, в которых созданы интерактивные, мультимедийные зоны.

Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге. Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Какие экспонаты посетители увидят впервые?

— В новом пространстве даже старые экспонаты, — условно говоря, старые, — обретают новую жизнь. Ведь в историческом здании площадь была небольшая. Теперь можно все это осмотреть внимательно со всех сторон. А коллекция космической одежды, предметов быта, которыми космонавты пользовались в полёте, редкие подлинные документы, фотографии, связанные с личностью Юрия Гагарина будут выставлены впервые. В новом пространстве представлено более 800 экспонатов. Приглашаю ваших читателей в музей, это будет уникальная экспозиция.

— Один из разделов экспозиции посвящен космическим костюмам. Это не стенд, а подиум. Все разных цветов. А почему у наших космонавтов костюмы были оранжевые, у американцев — голубые?

— Это очень серьезный вопрос, я подумаю об этом. Наши скафандры всегда отличались от американских. И у нас на выставке, можно увидеть и проанализировать, в чём отличие.

Мал золотник, да дорог

— Есть ли в музее экспонаты, которые дороги вам не стоимостью, а своей историей?

— Ну, прежде всего, артефакты, побывавшие в космосе. Спускаемые аппараты, связанные с лётчиком-космонавтом СССР № 5, дважды Героем Советского Союза Валерием Быковским, дважды героем Советского Союза Владимиром Ляховым и другими.

— А какой экспонат вы бы посчитали самым дорогим?

— Космос вообще — очень дорогая история. А в экспозиции есть не самый заметный экспонат, но именно его я считаю одним из самых дорогих. В небольшой витрине с подсветкой хранится несколько миллиграммов лунного грунта. Он был доставлен советской межпланетной станцией «Луна-16» в сентябре 1970 года. Это уже потом у американцев появился гораздо больший объем. Но это был первый. Музею космонавтики в Калуге досталось несколько крупиц.

Лунный грунт Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Иностранцы просто помешаны на космосе. К вам часто приезжают зарубежные гости?

— Калуга — это не Москва. И все, кто приезжает в наш город, обязательно посещают Музей космонавтики. Совершенно согласна с вами, иностранцы увлечены космосом. Особенно интересуются им гости из Китая и Японии. Практически все зарубежные космонавты здесь уже побывали. Не так давно в музей приезжал первый китайский тайконавт (космонавт) Ян Ливэй.

— А российские космонавты частенько бывают у вас?

— Вообще, такая традиция была. Начиная с первого отряда, все космонавты, которые должны были полететь, приезжали в Калугу и посещали мемориальный музей Циолковского.

— То есть, кроме просмотра фильма «Белое солнце пустыни», космонавты приезжали к Циолковскому?

— Конечно. Традиции продолжаются и сегодня.

— Как в музей попадают экспонаты? Борются ли музейщики за те или иные артефакты?

— Музейные сотрудники — это целое братство. У нас нет жесткой конкуренции. С московским Музеем космонавтики мы очень дружны. Коллекция наша очень интересная. Ее основу заложил Сергей Павлович Королев. Еще когда музей не был построен, он говорил: «Мы будем помогать. Постарайтесь, чтобы здание было хорошим. А, уж, о «начинке» мы позаботимся». И все первые экспонаты появились благодаря Королеву.

Экспозиция государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Наш музей космонавтики первый в мире, он появился раньше остальных. Его основа — история, события и открытия 1936 года. Сначала это был Мемориальный музей Циолковского. Потом, когда музею стали дарить всё больше экспонатов, например технический дубликат первого спутника Земли, было ясно, что нужно строить новое здание. На земле, где жил и работал Циолковский, должен был появиться музей, и стать первым.

Рука запада

— Вы дружите со своими российскими коллегами. А иностранные музеи часто приглашают вас выставиться, привезти свои экспонаты?

— С нами хотят сотрудничать очень многие музеи. В основном к нам обращаются за помощью и поддержкой экспозиций и выставок в разделе, посвященном Циолковскому. Всё-таки Константин Эдуардович — основатель теоретической космонавтики. Несколько лет назад в Лондоне, в Музее науки прошла замечательная выставка «Космонавты: Рождение космической эры». Там выставлялись, в том числе, и наши экспонаты. После этого мы подружились с коллегами из Музея науки и подписали соглашение о сотрудничестве. Уже сейчас мы знаем, что на следующую выставку они хотел бы получить нашу межпланетную космическую станцию «Марс-3».

Многие наши зарубежные коллеги, работая над созданием новой экспозиции, сталкиваются с проблемой, как показать зарождение, развитие, а затем современную космонавтику. Чем мы отличаемся от других музеев — мы не просто демонстрируем артефакт, а предлагаем посмотреть на историю космонавтики через призму наследия Циолковского.

— Что вам хотелось бы получить у других музеев?

— Нас интересует период зарождения практической космонавтики. Это, например, истории, связанные с «ФАУ-2».

— Западные коллеги жадные?

— Космос — дело общее, он объединяет. Нездоровой конкуренции среди коллег нет.

— У музея есть склады? Где хранятся фонды?

Экспозиция музея Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Конечно. В новом здании фондохранилище около 900 кв.м.. Учитывая развитие космонавтики, появляются новые артефакты. Думаю, со временем даже этой площади будет маловато. Часть экспозиции даже вышла за пределы здания. Под открытым небом посетители могут увидеть ракетоноситель «Восток» и других редкие экспонаты.

— Есть ли у музея спонсоры? Нуждаетесь ли вы в поддержке?

— Любой музей нуждается в поддержке. Бюджетное финансирование — это хорошо, но все наши идеи и проекты за госсчет не реализуешь. Поэтому мы работаем с фондами. В новом здании установлена скульптура «Вселенная Циолковского». Она появилась благодаря средствам благотворителей. У нас сейчас появилась грантовая поддержка посольства США. Она называется «Рукопожатие в космосе» и посвященная юбилею стыковки советского корабля «Союз» и американского «Аполлон».

— На что американцы дали денег?

— Грант пойдёт на поддержку образовательных программ, посвященных космосу и медицине. Основной партнер в этом проекте — Институт медико-биологических проблем. Еще одна программа — «Космический дизайн и архитектура лунных и марсианских поселений». Это курс лекций специалистов МАРХИ, Института астрономии РАН, Международного центра космической архитектуры им. Сасакавы. А через несколько месяцев на территории музея появится арт-объект, над которым работает скульптор Игорь Бурганов.

— А как на такие гранты смотрит ваш учредитель Министерство культуры?

— У нас же есть Международная космическая станция, на которой совместно работают российские космонавты и зарубежные, в том числе, американские. Я уже сказала, что космос объединяет. И наш музей тому подтверждение.

На этой выставке целый раздел, посвященный международному сотрудничеству в космосе. Мы не можем уйти от этого. Без международного сотрудничества, понимания научных, технологических проблем не будет большого развития.

— Кого вы ждете на открытие? Отправляли ли вы, например, приглашение президенту?

— Президенту приглашение было отправлено, да. У музея много друзей и партнеров, мы вынуждены ограничивать число гостей. Мы ожидаем не только соотечественников, но и иностранцев. Приедут космонавты, специалисты космической отрасли, ветераны Байконура, наши партнёры. Желающих гораздо больше, чем мы можем принять. Поэтому наша «минута славы», будет продлена на несколько дней.

— О чем мечтает директор музея космонавтики?

— Открыться и дальше развиваться. А вот выдохнуть нам не придется. Потому что кроме запуска второй очереди музея, 12 апреля здесь открывается Международный кинофестиваль «Циолковский». Игорь Угольников представит гостям: документальное кино о космосе, художественные фильмы, фантастику. Большая часть мероприятий будет проходить в музее. У нас здесь теперь есть свой кинозал. Он небольшой, чуть больше 100 мест, но с современным оборудованием.

Справка «Известий» Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского — первый в мире музей космонавтики. В 1960 году он был определён научно-методическим центром по координации деятельности музеев космического профиля. 13 июня 1961 года Юрий Гагарин заложил первый камень в фундамент здания. 3 октября 1967 года музей был открыт для посетителей. В 1979 год получил статус научно-исследовательского учреждения. В 1993 году был отнесен к крупнейшим культурно-просветительным учреждениям, имеющим особенную общественную значимость.

Зоя Игумнова