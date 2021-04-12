«Будем готовы реагировать»: США намерены направить корабли в Черное море

Эсминец ВМС США USS Carney в проливе Босфор на пути к Черному морю, 5 января 2018 года.

США могут отправить военный флот в Черное море для поддержки Украины

США могут отправить дополнительные военные корабли в Черное море в знак поддержки Киева на фоне переброски Москвой военной техники в южные регионы России, примыкающие к восточной границе Украины, сообщили в Пентагоне. США хотят «быть готовы отреагировать» мгновенно, в случае начала боевых действий в Черном море, заявили в Вашингтоне.

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие несколько недель в знак поддержки Украины.

Такое намерение Вашингтона объясняется переброской российскими властями военных и военной техники в южные регионы России, примыкающие к восточной границе Украины, сообщает CNN со ссылкой на министерство обороны США.

По словам источника, корабли ВМС США регулярно заходят в Черное море, но развертывание боевых кораблей сейчас «станет для Москвы особым сигналом, что за ситуацией внимательно следят США».

США обязаны уведомить за 14 дней о своем намерении войти в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтрё о статусе проливов от 1936 года, согласно которой Турция контролирует проливы для входа в море. При этом, неизвестно, было ли отправлено уведомление.

В Пентагоне также сообщили, что ВМС США продолжат отправлять разведывательные самолеты в международное воздушное пространство над Черным морем для наблюдения за деятельностью ВМФ России и любыми передвижениями войск в Крыму.

В данный момент США не рассматривают скопление российских войск как попытку наступления на Украину, но все может поменяться очень быстро, пояснили американские должностные лица.

«Если что-то изменится, мы будем готовы отреагировать», - детализировали в Пентагоне.

Также в четверг, 8 апреля, в России заявили, что Минобороны РФ перебрасывает более 10 военных кораблей, включая десантные катера и боевые артиллерийские корабли, из Каспийского моря в Черное для участия в учениях, сообщает «Интерфакс».

«В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов КФЛ ЮВО совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. Перед выходом из пункта базирования в Махачкале экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море», - указывалось в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

В этот же день оснащенный крылатыми ракетами «Калибр» фрегат «Адмирал Эссен» уже провел учебные артиллерийские стрельбы по береговым целям, расположенным на межвидовом полигоне «Опук» в Крыму.

Следующим этапом проверки слаженности действий экипажа «Адмирала Эссена» станет совместное учение по отражению авиаудара условного противника с истребителями морской авиации и ПВО Черноморского флота, поясняли в командовании флота.

Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заверил, что ВС РФ смогут защитить территорию страны от любого нападения в Черном море.

«Черноморский флот и группировка войск, расположенная на Крымском полуострове и на территории вблизи него, достаточны, чтобы в случае каких-либо провокаций и поползновений то ли украинской стороны, то ли их хозяев, в частности США, обеспечить безопасность граждан, проживающих на территории республики Крым и городе федерального значения Севастополе», - подчеркнул парламентарий.

Днем ранее два американских бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer, способные осуществлять прорыв ПВО посредством полёта на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности, совершили полет над Эгейским морем.

В прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили сообщил, что Североатлантический альянс наращивает свое присутствие в Черном море из-за обеспокоенности в связи с укреплением российского присутствия в регионе.

«Безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО и Грузии. И мы обеспокоены продолжающимся наращиванием российской военной мощи в регионе. Россия использует Крым для переброски войск в Черное море. И поэтому мы работаем над усилением нашего присутствия в Черноморском регионе», - сказал Столтенберг.

Тогда же в Черное море вошли эсминец ВМС США Thomas Hudner, способный нести 56 ракет Tomahawk, дальность действия которых достигает 1,6 тыс. км., и ракетный крейсер Monterey, участвовавший в ракетной атаке на Сирию в апреле 2018 года.

В этой связи МИД РФ выступил с заявлением, в котором обращалось внимание на то, что НАТО наращивает свои вооруженные силы в Черном море и на Украине, то есть в непосредственной близости от границ России.

«Одновременно происходит наращивание активности вооруженных сил стран НАТО на территории Украины и в Черном море в непосредственной близости от российских границ», - говорилось в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

По ее словам, в нынешнем году будут проведены семь совместных учений на Украине со странами-членами альянса. Также активизировалась иностранная разведывательная деятельность на границе России и Украины, а также по линии соприкосновения в Донбассе. Для этого используются летальные аппараты и радиоэлектронные средства.

Кроме того, НАТО продолжает финансово и материально-логистически поддерживать украинские вооружения, а также поставлять летальные вооружения, обучать украинских военных, пояснила дипломат.

В МИДе также заявили, что Украина продолжает стягивать войска к линии соприкосновения в Донбассе и нарушать установленный режим прекращения огня.

Рафаэль Фахрутдинов