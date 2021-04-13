Хватит играть в солдатиков!

На Дальнем Востоке Россия должна быть более решительной

В «Независимом военном обозрении» от 25.03.21 помещена статья Алексея Рамма под весьма патриотичным названием «Защитим любой ценой». Это ответ японскому политологу, бывшему дипломату Акио Каватао.

В своей статье на портале Newsweek Japan Акио заявил: «Для того чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя «северными островами».

В своей статье Рамм фактически признает реальность блокады Японией проливов и дает предполагаемый сценарий ответных действий РФ. По его мнению, российский флот и авиация без применения ядерного оружия способны разгромить японцев.

Увы, это фантазия. Японский флот и авиация в разы превосходят Вооруженные силы России на Дальнем Востоке. В итоге в случае конфликта по сценарию Акио-Рамма японцы без проблем захватят острова Кунашир и Итуруп. А далее на тысячу километров, до самого Парамушира (у берегов Камчатки), находятся сотни больших и малых необитаемых (спасибо Горбачеву и Ельцину) островов.

Если японцы получат два южнокурильских острова, то для захвата остальных безлюдных островов не потребуется ни армии, ни флота. Просто туда направится флотилия катеров, яхт и рыболовных сейнеров, и тысячи японцев начнут осваивать Курильскую гряду.

Надо ли говорить, что Россия потеряет огромную экономическую зону, сказочно богатую рыбой и полезными ископаемыми на дне Охотского моря. США и Япония создадут на Курильских островах военные базы и блокируют России выход в Тихий океан. Вспомним, как в 1941­–1945 годах Япония, имея договор о ненападении с СССР, топила и задерживала десятки советских торговых судов.

Потеря Курил вызовет серьезный соблазн у наших «зарубежных партнеров» по поводу Сахалина и Камчатки, которые уже давно на японских картах принадлежат Японии. Далее на очереди Крым, Калининградская область и т.д. Риторический вопрос: приведет ли потеря Курил к серьезным внутриполитическим изменениям в РФ?

Меня умиляет фраза в статье Рамма: «У России на Дальнем Востоке есть еще один козырь – это дивизия Дальней авиации. В ее составе два полка тяжелых ракетоносцев Ту-95МС и один полк сверхзвуковых Ту-22М3».

Если эти три полка стратегической авиации используют свою штатную нагрузку, то как минимум половина Японии превратится в радиоактивную пустыню. А вот гоняться за японскими патрульными кораблями и катерами, блокирующими Проливы, бомбардировщики Ту-95МС явно не приспособлены.

Японию, обладающую многократным превосходством в обычных вооружениях на Дальнем Востоке, сдерживает от их применения только боязнь ответного ядерного удара. Так что разговоры о блокаде Проливов – пустая болтовня, годная лишь для создателей компьютерных игр.

Между прочим, японцы могут скрытно высадиться на любой необитаемый остров Курильской гряды, например, на Уруп. От Итурупа он отделен одноименным проливом Уруп длиной 20 км и минимальной шириной 30 км.

Остров Уруп с 1991 года абсолютно безлюден. Длина его береговой линии 277 км, длина острова – 116 км, ширина – 20 км. Охотское море сейчас не пустыня. Там ходят тысячи японских, южнокорейских и иных рыболовных судов. Высадку на Урупе скорее всего никто и не заметит.

В средней части Тихоокеанского побережья Урупа есть чашеобразная гавань – Порт Табако. Глубина входа в гавань – 16–20 м. Там с 1795 по 1875 год останавливались суда Российско-Американской компании. Кроме того, на острове имеется еще множество удобных якорных стоянок, где есть питьевая вода. Уруп густо покрыт лесом – топливо и материалы для строительства.

Пятизвездочных отелей на Урупе пока нет, но японские «туристы» могут удобно разместиться в хорошо сохранившихся домах поселка Компанейский, а также в казармах 114-го Рущукского пограничного отряда. Лично мне интуиция подсказывает, что «туристы» там уже есть.

На обнаружение «туристов» могут уйти недели, если не месяцы. Вопрос: как их оттуда выселять? Вот бедные греки не знают, что делать с «десантниками»-мигрантами.

А может, это фантазия автора? В 1924–1939 годах пограничники Камчатки иной раз только через много недель или месяцев обнаруживали на полуострове не то что японские поселки, но даже рыбообрабатывающие заводы.

Различные сценарии боевых действий между Японией и РФ на Дальнем Востоке, причем только в безъядерных вариантах, регулярно появляются в отечественных СМИ. Но вот о вторжении японских «туристов» пишу только я один.

Не пора ли объяснить Японии, что в случае провокаций в отношении Курил или иных наших территорий РФ в состоянии нанести Японии неприемлемый ущерб, не сделав ни одного выстрела.

Предположим, японцы решат блокировать Проливы. В ответ российские пограничники, а также «дружинники» – специалисты по ловле браконьеров – могут захватить сотни японских рыболовецких судов в Охотском море и в Тихом океане у берегов Камчатки.

Подобное, кстати, бывало. Все знают о Порт-Артуре и Цусиме, но никто не знает о многих сотнях японских рыбаков, убитых или захваченных в 1904–1905 годах русскими мужиками с берданками из камчатских деревень. Причем об оных инцидентах царские власти узнали в основном после войны.

Понятно, что попытка вывода всех рыболовных судов из экономических вод России займет несколько дней и станет предупреждением о начале войны. Вспомним, как в 1941 году все германские суда за неделю до 22 июня были выведены из советских портов.

А почему бы в ответ на угрозы Акио блокировать Проливы – пусть не МИДу, а хотя бы независимым журналистам – не пригрозить блокадой Южных Японских островов? Сама по себе такая угроза резко повысит фрахты, страховки и нанесет ущерб в сотни миллионов долларов.

Самое простое – минировать нейтральные воды при подходе к главным японским торговым портам. Сейчас существуют интеллектуальные мины, которые встают на боевой взвод через несколько суток после постановки. Все нейтральные суда могут быть предупреждены заранее.

Пора бы прекратить истерики по поводу турецких «Байрактаров» и заняться созданием подводных дронов – носителей интеллектуальных мин. Такой дрон может доставить мину и на 300, и на 1300 км. Самое простое решение – использовать корпуса и часть оборудования списанных торпед калибра как 533 мм, так и 650 мм. Замене подлежат двигатели, винтомоторная группа. Взамен устанавливаются сверхъемкие батареи и соответствующие движители. Возможно, целесообразна установка подводных крыльев, существенно увеличивающих дальность хода.

Такая торпеда, скрытно и бесшумно двигаясь со скоростью 2–4 узла в час (это свыше 300 км в сутки), может поставить мину на большом расстоянии от места старта. Пуск торпеды-дрона может производиться с подводной лодки или даже с рыболовного сейнера.

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.