Реформа ВДВ идет ударным темпом

Десантно-штурмовые бригады нового типа усилят оборону Крыма

В конце марта на расширенной коллегии Минобороны Сергей Шойгу заявил, что 56-я десантно-штурмовая бригада будет переформирована в полк и отправится в Крым. Такое решение стало во многом неожиданным.

56-я бригада – подразделение с богатой историей. Боевой путь ОДШБР начала еще в Афганистане. Потом была первая и вторая чеченские войны. На базе бригады проводилось несколько экспериментов. В том числе по формированию так называемых легких сил, когда вместо бронетехники личный состав был пересажен на автомобили УАЗ.

В настоящее время у российских голубых беретов идет новая реформа. Ее задача – сделать десантно-штурмовые, парашютно-десантные части и соединения максимально отвечающими условиям современных войн и военных конфликтов. Поэтому в составе ВДВ формируются так называемые подразделения нового типа, роты и отделения специального назначения, беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы. Уже в скором времени десантников будет поддерживать огнем своя артиллерийская бригада, а также бригада армейской авиации.

Попробуем разобраться, как будут выглядеть российские Воздушно-десантные войска после реформы. Какие новые боевые возможности появятся у голубых беретов и какие задачи они смогут выполнять.

«Новый тип» – К бою

Первые сообщения о формировании в составе Воздушно-десантных войск так называемых частей и подразделений «нового типа» появились в конце 2017 года. Речь идет о ротах и батальонах, которые выполняют боевые задачи, перемещаясь на вертолетах. Поэтому в скором времени подразделения «нового типа» получили неофициальное название «аэромобильные».

Эксперимент по формированию «аэромобильников» проводился на базе 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады в Ульяновске. Один из ее батальонов был переведен на новый экспериментальный штат. В дальнейшем десантники этой воинской части приняли участие во всех экспериментальных учениях.

Из организационно-штатной структуры подразделений батальона были исключены боевые машины десанта и бронетранспортеры. А вот количество стрелков в десантных взводах и отделениях было увеличено. Вооружение «аэромобильников» было усилено. Увеличилось количество противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, а также автоматических гранатометов.

Официально о формировании «подразделений нового типа» Минобороны сообщило только осенью 2018 года. Как заявили в ведомстве, «на маневрах «Восток-2018» покажут принципиально новые соединения ВДВ». Также в ведомстве отметили, что основной этап практических действий войск пройдет на полигоне Цугол. Именно там планируется отработать аэромобильные действия.

Позже экспериментальный батальон принял участие в учениях «Центр-2019» и «Кавказ-2020». В ходе этих маневров десантники-аэромобильники отрабатывали различные задачи. В том числе высадку в тактическом тылу, действия в качестве мобильного резерва, в том числе и против наступающего противника.

Летом прошлого года стало известно, что именно «подразделения нового типа», а также спецназ Воздушно-десантных войск первыми будут перевооружены на новейшие бронеавтомобили семейства «Тайфун-ВДВ». Пока речь идет о транспортных моделях, а также машинах, оснащенных 30-мм автоматической пушкой. А позже для «аэромобильников» предусматривается поставка бронеавтомобилей, оснащенных противотанковыми ракетными комплексами «Корнет» с увеличенной дальностью стрельбы.

Подводя итог учениям «Кавказ-2020», начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов отметил, что на практике был продемонстрирован новый элемент оперативного построения – мобильный эшелон.

В отличие от традиционных элементов (первый эшелон, второй и т.д.), для которых изначально определен фронт и направление движения, мобильный может действовать в широком радиусе по решению командования. К примеру, быстро создать оборонительный рубеж на опасном направлении или задержать отходящего противника. Его основу составляют аэромобильные подразделения, передвигающиеся на вертолетах.

В конце прошлого года эксперимент был признан успешным. В декабре командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков в своем интервью заявил, что «в составе ВДВ появятся десантно-штурмовые соединения нового типа, способные самостоятельно действовать в тылу противника во взаимодействии с воинскими частями армейской авиации. Это позволит оперативно решать задачи любой сложности, в том числе по обеспечению действий группировки войск».

А уже в начале нынешнего года его заместитель, генерал-майор Анатолий Концевой пояснил, что планируется во всех десантно-штурмовых полках и бригадах сформировать батальоны нового типа. Также в настоящее время уже известно, что эта работа должна завершиться до конца года.

Аэромобильная история

До недавнего времени в составе всех дивизий ВДВ по штату было только два парашютно-десантных/десантно-штурмовых полка. Но в 2015 году бывший тогда командующим Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что в составе штурмовых дивизий планируется сформировать по третьему полку.

В прошлом же году Владимир Анатольевич, уже будучи председателем комитета Госдумы по обороне, говоря о формировании новых аэромобильных подразделений, отметил, что «в свое время мы эту идею проработали и апробировали».

Поэтому можно сделать вывод, что формирование третьих полков в составе десантно-штурмовых дивизий было связано именно с предстоящим появлением аэромобильных батальонов.

Можно предположить, что всего в дивизии будет три батальона «нового типа» – по одному в каждом полку. А третий дшп необходим, чтобы не ослабить боевую мощь дивизии.

По сравнению с обычными десантно-штурмовыми батальонами подразделения «нового типа» существенно выигрывают в маневренности и оперативности. Благодаря вертолетам они за считаные часы способны делать броски на сотни километров и с ходу вступать в бой.

В то же время обычные дшб за счет бронетехники отличаются более высокой огневой мощью и устойчивостью на поле боя. Помимо вертолетов «аэромобильники» будут передвигаться на боевых машинах семейства «Тайфун-ВДВ», а в случае необходимости вступать на них в бой. Но даже вооруженный 30-мм пушкой бронеавтомобиль проигрывает по своим огневым возможностям боевым машинам десанта и бронетранспортерам.

Крымский бросок

В декабре 2018 года стало известно, что в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии сформирована новая воинская часть. Речь идет о 237-м гвардейском десантно-штурмовом (ДШП) Торуньском Краснознаменном полке. Сейчас ДШП находится в стадии формирования и перевооружения. В частности, в скором времени ожидаются поступления новейших боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ.

Информация о формировании третьего полка в составе 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии появилась уже давно. Примечательно, что местом его дислокации сразу назывался Крым. Так, еще в 2015 году генерал-полковник Владимир Шаманов анонсировал, что «планируется развернуть 97-й десантно-штурмовой полк. Пока просматривается Джанкой».

В данном случае Джанкой был выбран не случайно. Именно там базируется 39-й вертолетный полк. Именно его винтокрылые машины и должны были перевозить десантников вновь сформированного 97-го полка.

Но в 2016 году в Феодосии был сформирован отдельный десантно-штурмовой батальон. Эта воинская часть вошла в состав Новороссийской дивизии. Несколько раз появилось сообщение, что на базе этого подразделения и будет сформирован новый десантно-штурмовой полк.

Можно предположить, что от базирования в Джанкое решено было отказаться не случайно. Скорее всего в городке не хватит места для строительства полноценного военного городка, а также необходимого фонда служебного жилья.

А вот в Феодосии несколько достаточно больших военных городков. Часть из них пустует еще со времен Советского Союза. Поэтому в городе уже дислоцируется несколько воинских частей. Также там вполне хватит места для размещения не только десантников, но и парка боевых машин.

В своем выступлении Сергей Шойгу не указал, войдет в состав 7-й дивизии переформированный полк или нет. Но с большой долей вероятности можно утверждать, что новая воинская часть не станет отдельной, а пополнит гвардейское десантно-штурмовое соединение. А сформированный в Феодосии батальон войдет в состав нового полка.

Поэтому переформирование и передислокацию 56-й бригады нельзя назвать неожиданными. Решение об усилении 7-й дщд было принято уже давно. Так же, как и то, что новый полк будет дислоцирован именно в Крыму.

Штурмовой подряд

Главная сила батальонов нового типа – взаимодействие с вертолетами. Во время эксперимента с 31-й бригадой ее «аэромобильников» поддерживали специально приданные вертолеты из нескольких полков и бригад армейской авиации Воздушно-космических сил России.

Поэтому командование Воздушно-десантных войск планировало получить в свое распоряжение собственные винтокрылые машины. В 2019 году стало известно, что в состав Воздушно-десантных войск может войти бригада армейской авиации.

Позже эту информацию в своем интервью подтвердил бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов. Говоря об успешном завершении эксперимента с аэромобильными частями, он отметил, что «было одобрено решение о формировании в составе Воздушно-десантных войск бригады армейской авиации».

Про вертолетное соединение ВДВ известно немного. Предположительно в состав бригады войдет несколько эскадрилий. На их вооружении в качестве транспортных машин предусматриваются Ми-8АМТШ, Ми-8МТВ-5, а также сверхтяжелые Ми-26. А вот в качестве боевых винтокрылов были выбраны не новейшие Ми-28Н и Ка-52, а более старые Ми-35М. Последние не только могут поддержать огнем, но и в случае необходимости перевезти десант.

Между тем не исключено, что бригада ВДВ получит на вооружение новейшие транспортно-боевые Ми-8АМТШ-ВН. Этот вариант разрабатывался в качестве боевой машины для поддержки спецназа, а также сил специальных операций. Помимо радара новинка оснащена тепловизионным прицелом, новейшей оптико-электронной системой, а в его арсенале целый набор высокоточного оружия.

Как заявил замминистра обороны Алексей Криворучко, «в 2021 году первые десять вертолетов Ми-8АМТШ-ВН поступят в войска, в том числе для бригад армейской авиации, работающих в интересах ВДВ». Не исключено, что в Воздушно-десантных войсках планируется сформировать сразу несколько бригад АА. Также можно предположить, что несколько вертолетных соединений ВКС будут перевооружены и войдут в оперативное подчинение командования ВДВ. В настоящее время в Воздушно-десантных войсках завершается многолетняя работа по формированию аэромобильных частей и соединений. Это радикально повысит боевые возможности российских десантников.

Алексей Рамм

Алексей Михайлович Рамм – редактор отдела «Армия» газеты «Известия»..