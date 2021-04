Возможность усиления контроля за экспортом американского вооружения при администрации Байдена

Как сообщает американское издание "Defense News" в материале Joe Gould "Advocates await Biden’s course change on arms sales" (Джо Гулд "Сторонники контроля над вооружениями ожидают смены курса Байдена по вопросу поставок вооружений"), в течение первых месяцев президентства новый президент США Джо Байден предложил изменить курс по вопросу утверждения поставок американского вооружения, отмечается в новом докладе аналитического Центра международной политики (Center for International Policy).

Новый президент США Джо Байден (с) Alex Wong

В соответствии с данными доклада, при администрации Д. Трампа подход к экспорту вооружения концентрировался на целях создания рабочих мест в ВПК и получения новых заказов. Изменение курса при администрации Джо Байдена может заключаться в преобладании вопроса соблюдения прав человека и международного гуманитарного права, а также других стратегических аспектов над вопросом экономической прибыли в процессе одобрения экспортных поставок.

В течение последнего года президентства Д. Трампа наблюдался беспрецедентный рост продаж вооружения по американской программе межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Основными поставщиками выступили компании Lockheed Martin, Boeing и Raytheon Technologies, которые заключили ряд сделок на сумму 87 млрд долл., в соответствии с информацией доклада. В среднем в период президентства Д. Трампа среднегодовой объём сделок по программе Foreign Military Sales составлял 63 млрд. долл. В 2020 году объём составил 110,9 млрд. долл., продемонстрировав рост на 59% по сравнению с 2019 году.

"Администрация Д. Трампа в своей политике по вопросу экспорта вооружений ориентировалась на достижение сугубо экономических целей, в то время как вопросы прав человека и долгосрочные стратегические интересы США были отодвинуты на второй план" - утверждает Билл Хартунг, директор Программы вооружений и безопасности аналитического центра "Center for International Policy" и соавтор доклада. "Напротив, администрация Д. Байдена пересмотрела политику экспорта вооружений, чтобы определить, какие сделки соответствуют интересам внешней политики США, что может означать принятие более сбалансированного подхода в ближайшем будущем".

Месяцем ранее Д. Байден заявил, что правительство США не будет поддерживать "наступательные операции в Йемене и не будет поставлять вооружение для них". Также администрация приостановила поставку вооружения по последним сделкам с целью их пересмотра, что поставило под вопрос исполнение заключённых при Д. Трампе многомиллиардных контрактов с Саудовской Аравией и ОАЭ.

Но сторонники контроля над вооружениями, которые всё ещё требуют имплементации мер по обеспечению прозрачности и преобладания вопросов прав человека над интересами отрасли, относятся к изменению политики настороженно.

"Не вполне ясно, каким образом администрация будет определять, являются ли вооружение наступательным" - отмечает Энни Шил из организации Center for Civilians in Conflict. "И, конечно, мы наблюдаем одобрение администрацией Д. Байдена поставок вооружения, которые не так широко освещаются, но также вызывают беспокойство".

Так, администрация Д. Байдена подверглась критике за утверждение поставок ракет Египту на сумму в 197 млн долл. по причине проблем с правами человека в Египте. Кроме того, администрация Д. Байдена не восстановила принятые при администрации Б. Обамы ограничения на использование противопехотных мин, которые были отменены при администрации Д. Трампа, что также стало поводом для критики.

"Хотя приостановка и пересмотр поставок вооружения в страны Залива и были обнадёживающими, но поставка вооружения Египту разочаровала нас" - утверждает Элиас Юсиф, заместитель директора Программы по мониторингу содействия безопасности.

Э. Юсиф добавляет, что медлительность Д. Байдена в решении проблемы противопехотных мин "подрывает идеи прав человека и стремление увязать экспорт вооружения с американскими ценностями, которые господствовали во время предвыборной кампании, и подрывает быстро".

Однако сторонники контроля над вооружениями ожидают определённых действий и со стороны Конгресса США.

Новый председатель Комитета Сената по иностранным делам Роберт Менендес (сенатор от Нью-Джерси) и председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс (представитель от Нью-Йорка) совместно выступили с критикой поставок вооружения Саудовской Аравии при администрации Д. Трампа. У них есть возможность способствовать принятию одного из законопроектов, утверждающих важность вопроса соблюдения прав человека и международного гуманитарного права при утверждении поставок вооружения тем или иным странам.

Все эти законопроекты, по словам Шил, "указывают на консенсус в Конгрессе в отношение того, что экспорт вооружения никак не учитывает вопросы соблюдения прав человека и международного гуманитарного права, и что эта проблема должна быть решена. В текущем году мы ожидаем, что некоторые из этих законопроектов могут быть вновь внесены на рассмотрение или даже объединены в один законопроект".