Директор ЦАСТ о перспективах закупки Арменией американских систем ПВО

Обстановка в Армении после поражения в Карабахской войне остается сложной. В таких условиях важно, чтобы политики реально смотрели на вещи и правильно определяли вектор развития страны. Но, похоже, не все армянские политики этому отвечают. К примеру, бывший премьер-министр Арам Саргсян главную причину поражения увидел в отсутствии у Армении хорошей ПВО и предложил купить эти комплексы в США, пишет Сергей Вальченко в статье для электронного издания "MK.ru"

Лидер партии "Республика" Арам Саргсян (справа) дает интервью журналисту Карлену Асланяну (с) Радио Азатутюн

Лидер партии "Республика" Арам Саргсян в эфире программы "Азатутюн ТВ" дал свою трактовку военной неудачи Армении. В частности, он сказал, что "за всю войну Россия так ни разу и не заявила, что она полностью поддерживает Армению".

По мнению политика, Еревану не стоит надеяться на Россию, поскольку у нее нет технологий, которые есть у Запада.

"На Западе есть новые технологии, ведь в этой войне мы проиграли в первую очередь технологиям. Наши солдаты были сильны духом, наши генералы действовали правильно, мы проиграли технологиям, мы не поняли, как бороться против этого оружия", - сказал Саргсян.

"Каждый солдат, которого я встречал до сих пор, говорит: "Если бы мы закрыли воздух, то решили бы проблему". Мы не смогли закрыть воздух, потому что российская техника не закрывает воздух. Есть такая американская техника, радиолокационные станции, которые перекрывают путь "Байрактару" (турецкий беспилотник. - "МК") на 100%, а израильским беспилотникам - на 80%", - считает политик.

Он сообщил, что еще во время войны Ереван просил у Вашингтона средства ПВО, американские власти на это согласились, но сделка не состоялась. Якобы, обещал комплексы прежний госсекретарь США Майк Помпео.

"Покупка американской системы ПВО, и для этого была возможность, и сейчас она есть, и я утверждаю, что наша власть должна воспользоваться этой возможностью. Если хочет, пусть уважает Путина, очень любит его, но свой народ она должна любить больше", - заключил политик.

Это высказывание прокомментировал "МК" директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов:

- Давайте, как говорится, оставим за скобками разговоры о том, чьи комплексы ПВО эффективнее - российские или американские. Я хочу сказать о другом. По сути, этот господин демонстрирует явное непонимание того, как работает американская система военно-технического сотрудничества, то есть система продажи американского оружия.

Она, во-первых, подразумевает большое количество многоступенчатых согласований в разных органах власти. Это раз. Во-вторых, в отличие от той же России, США, в принципе, не осуществляют срочных поставок вооружений. Даже своим союзникам. Примером может служит современный Ирак. Багдад просил у США продать оружие для борьбы с террористами ИГ (запрещена в РФ), которые заняли огромные территории страны. И американцы так и не смогли оперативно перебросить иракцам технику, которую те просили. В конце концов, военную технику Ираку поставили по умеренной цене Россия и Иран.

Далее, американцы продают сложные системы вооружения, такие, как системы ПВО, только ближайшим союзникам. То есть надеяться на то, что США продадут такие системы стране, которая не являются их союзником, даже если она выражает желание быть полезной Соединенным Штатам, глупо.

- Пример тому - Украина. Как украинцы не просили у США сложные системы вооружений, они ничего не получили, кроме надувных лодок и прочей мелочи. Им поставляется техника с загрубленными, то есть ограниченными характеристиками. И не потому, что американцы не любят украинцев, просто потому что так устроена их система продажи оружия. Если ты этого не знаешь, то тем хуже тебе.

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