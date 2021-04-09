Самолет МС-21-300 успешно выполнил программу сертификационных испытаний в условиях естественного обледенения

ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе Объединенной авиастроительной корпорации Госкорпорации Ростех) успешно завершило сертификационные испытания авиалайнера МС-21-300 в условиях естественного обледенения. Самолет подтвердил расчетные летно-технические характеристики даже при слое льда толщиной 8 см. Это полностью соответствует российским и европейским авиационным нормам: согласно сертификационным правилам, расчетные характеристики должны сохраняться при слое льда толщиной 7,6 см.

Лайнер совершил 14 испытательных полетов продолжительностью от 3 до 5 часов над побережьем Белого моря, Печорской губой Баренцева моря, южнее Новой Земли, а также в районе Приполярного Урала. Сегодня самолет возвратился из аэропорта Архангельска на аэродром «Раменское» в Жуковском.

Весной под влиянием Белого и Баренцева морей, многослойной облачности, частых осадков и фронтальных разделов в этом регионе создаются условия для возникновения обледенения воздушных судов. Основная опасность льда – искажение тщательно просчитанной формы крыла и других поверхностей самолета, в результате чего могут существенно ухудшаться его летно-технических характеристики.

Испытательные полеты самолета МС-21-300 из аэропорта Архангельска проходили в несколько этапов. На первом, основываясь на данных метеослужбы, экипаж вел поиск облаков, обледенение в которых соответствует условиям сертификационного базиса самолета. В ходе полета в таких облаках экипаж с помощью специальных приборов контролировал образование льда на поверхностях самолета. По достижении требуемой толщины льда самолет занимал заданную высоту, на которой проверялось поведение машины в условиях естественного обледенения. Толщина ледяного слоя наращивалась от полета к полету.

Помимо устойчивости и управляемости воздушного судна проверена работа противобледенительных систем самолета МС-21-300. Согласно действующим нормам, для повышения безопасности при испытаниях подтверждается способность самолета продолжать полет при неработающей противообледенительной системе. Также в условиях обледенения проверена работа ряда систем самолета, в частности, внешней светотехники, радиосвязного оборудования и шасси.

Полеты выполнялись экипажем ПАО «Корпорация «Иркут» в составе летчика-испытателя Василия Севастьянова, штурмана-испытателя Сергея Кудряшова, инженеров-испытателей Николая Фонурина и Александра Попова. Также в состав экипажа входил летчик-сертификатор ГосНИИ ГА Николай Григорьев.

В обработке материалов, полученных в ходе полетов, участвовали представители уполномоченных сертификационных центров и Авиационного регистра РФ.