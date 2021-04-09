Угрозы мерещатся, а цены кусаются

Американцы хотят обновить ядерные арсеналы

В США не ослабевают дискуссии по вопросу дальнейшего наращивания ядерного потенциала и модернизации вооружений Стратегических ядерных сил (СЯС). В них самое активное участие принимают законодатели, члены правительства, военные и представители научного сообщества.

Особую остроту эти прения приняли после прихода к власти президента Джо Байдена, администрация которого планирует пересмотреть программу модернизации ядерных сил, сократить ее финансирование и снизить роль ядерной триады в стратегии Пентагона. Сегодня стоимость этой программы превзошла все допустимые пределы расходов. Как заявил журналистам один из бывших федеральных чиновников, США «должны модернизировать» силы сдерживания, но могут «потратить только ту сумму средств, которые уже выделены».

Однако значительная часть правящего истеблишмента, а также военной и научной элиты Америки считают ядерную модернизацию главным оборонным приоритетом. И уверены в том, что Вашингтон может себе это позволить.

Оценки сенатора

США будут сохранять боеготовность своих СЯС, созданных во время холодной войны, до тех пор, пока не будут реализованы все программы их модернизации и в войска не начнут поступать новые системы вооружений ядерной триады. Безопасные и надежные СЯС имеют первостепенное значение для обеспечения национальной безопасности Америки, поскольку угроза ядерного возмездия позволяет предотвратить возможность возникновения ядерной войны между великими державами, как это было в течение последних 75 лет.

Некоторые политики выступают за сокращение финансирования проектов программы ядерной модернизации и настаивают на экономии расходов. Однако отсрочки в выделении ассигнований на поддержание ядерного потенциала страны не позволят избежать необходимости их осуществления.

Такие заявления сделала член комитета Сената по ВС, заместитель председателя подкомитета Сената по стратегическим силам Деб Фишер в ходе виртуального выступления перед сотрудниками фонда «Наследие» 22 марта. Мероприятие было посвящено дебатам в правящих структурах США о возможности финансирования проектов модернизации СЯС.

Деб Фишер отметила, что после многолетнего откладывания мероприятий по строительству ядерных сил обстоятельства вынуждают Вашингтон принять решение об одновременной реализации сразу нескольких проектов совершенствования ядерных вооружений. Они включают модернизацию систем наземного, воздушного и морского базирования ядерной триады, а также всех ядерных боеголовок, находящихся в арсеналах СЯС и соответствующих компонентов инфраструктуры, обеспечивающей их хранение и поддержание в работоспособном состоянии.

По оценкам экспертов, только программа создания новой МБР наземного базирования с заменой устаревших баллистических ракет «Минитмен-III» обойдется в сумму около 95 млрд долл. Бюджетное управление Конгресса (БУК) оценило десятилетнюю стоимость ядерной модернизации и поддержания на должном уровне существующих СЯС почти в 500 млрд.

Еще в октябре 2017 года БУК опубликовало объемный отчет, выкладками которого специалисты пользуются до сих пор. Эксперты управления подсчитали, что планы расходов на ядерное оружие, унаследованные президентом Трампом от своего предшественника, с 2017 по 2046 финансовый год с учетом поправок на инфляцию обойдутся федеральному бюджету в 1,2 трлн долл. А согласно прогнозным оценкам специалистов Ассоциации по контролю над вооружениями, в течение 30 лет эти расходы могут составить около 1,7 трлн. Смета CBO охватывает расходы на системы доставки ядерных боеголовок, на системы связи и управления ядерной триадой МО, а также затраты Национального управлении ядерной безопасности Министерства энергетики на разработку новых и на поддержание в боеготовом состоянии существующих ядерных боеголовок, включая работоспособность инфраструктуры.

Вполне естественно, что такие объемы расходов вызывали и вызывают резкую критику со стороны политиков, выступающих за сокращение бюджета МО.

Руководство Пентагона ожидало, что после избрания Байдена его администрация будет проводить линию на сокращение в предстоящем финансовом году расходов на ядерное оружие. У специалистов возникал вопрос, как военное ведомство может позволить себе реализацию программы ядерной модернизации при ограниченном бюджете.

Сенатор дала разъяснения экспертам фонда по этому поводу. Она указала, что все пять последних министров обороны, включая нынешнего главу Пентагона Ллойда Остина, считали ядерное сдерживание главной задачей ВС. И подчеркнула, что финансирование СЯС должно занимать первую строку любого военного бюджета.

Фишер отвергла аргументы в обоснование необходимости снижения затрат на ядерное оружие, чтобы можно было финансировать исследования и разработки по таким направлениям, как кибернетика или искусственный интеллект. «Это прямо противоположно тому, что входит в понятие расстановки приоритетов», – сказала она.

Сторонники сокращения финансирования выступают за экономию средств в ближайшей перспективе, но отсрочка расходов не позволит избежать их в перспективе. Сенатор напомнила, что принятое в 2012 году решение отложить запуск подводной лодки класса «Колумбия» привело к снижению расходов в рамках пятилетней программы МО. Однако, по оценкам аналитиков ВМС, это фактически увеличило общие затраты на данную программу на миллиарды долларов и привело к срыву графика ее реализации.

Конгрессу необходимо отказаться от неудачной стратегии сокращения объемов проектов ядерной модернизации и поддержания их финансирования на максимально низком уровне. Фишер вспомнила, что в прошлом году Конгресс сократил финансирование программы по замене ядерных крылатых ракет дальнего действия, уже после того как ВВС заключили контракт и осуществили его выполнение с опережением графика. Этим сокращением Конгресс упустил возможность снизить риски реализации программы и шансы на выполнение ее в установленные сроки.

Законодатели должны стремиться к ускорению процессов реализации программ ядерной модернизации, чтобы избежать роста расходов и задержек сроков проведения работ. Как отметила Фишер, «модернизация уже происходит как раз вовремя, если не с опозданием», и поэтому США не могут «позволить себе роскошь приостановки или откладывания этих важных программ».

Позиция военачальника

В начале марта Ассоциация ВВС США провела виртуальный симпозиум по воздушно-космическим войнам, в котором приняли участие многие военачальники и чиновники МО. В своих выступлениях все они утверждали, что ядерная модернизация является императивом для ВС, поскольку стратегическая среда действий войск в нынешнем веке подверглась существенным изменениям. Возросло количество экзистенциальных угроз и существенно изменился их характер.

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерал Джон Хайтен сказал, что «сдерживание в XXI веке совершенно отличается от того, каким оно было в XX веке». Основная причина в том, что «стратегические удары больше не могут определяться просто как ядерная атака». Такие удары могут быть кибернетическими, химическими, биологическими, космическими или обычными, например, гиперзвуковыми, направленными на важные цели, и могут создать стратегические проблемы для США. «В Стратегии национальной обороны говорится, что на такие неядерные, но разрушительные для нации атаки можно ответить в то время, в том месте и в той области, которую мы выберем, – сказал Хайтен. – Стратегическое сдерживание теперь следует рассматривать в контексте этой позиции, принимая во внимание и противоракетную оборону... Это будет трудная задача, потому что мы еще не все продумали. Академическое сообщество, которое придумало старую теорию сдерживания, на самом деле не приняло эту новую конструкцию и не проработало ее последствия».

Генерал также заметил, что в «Обзоре ядерной позиции» администрация Байдена будет рассматривать новый стратегический ландшафт именно в таком контексте. Но без поддержки ядерной триады «в принципе невозможно сдержать противника, обладающего стратегическими возможностями». Хайтен признал, что модернизация систем и средств, обеспечивающих стратегическое сдерживание, будет крайне затратной акцией, но в связи с масштабами угрозы ее нельзя не проводить.

По его словам, Россия только что завершила 20-летнюю программу модернизации своих стратегических сил. У нее появились новые МБР, новые подлодки с баллистическими ракетами подводного базирования, новые крылатые ракеты на модернизированных бомбардировщиках и совершенно новые виды ядерного оружия, не контролируемые никакими договорами. К ним относятся «гиперзвуковая ядерная ракета и ядерная торпеда, способная уничтожать крупные прибрежные районы».

Китай также создает ядерное оружие и делает это «быстрее, чем кто-либо на планете». У Пекина появляются совершенно новые МБР, КР и ядерные гиперзвуковые ракеты, от которых у нас нет защиты, сказал Хайтен. США, не имея соглашений с Китаем о контроле над вооружениями, весьма отдаленно представляют себе его ядерную доктрину.

Реализация программы модернизации СЯС является крайне насущной задачей. «Ядерная триада бомбардировщиков, МБР и баллистических ракет подводного базирования является минимально необходимым потенциалом сдерживания великих держав в мире, в котором мы сегодня живем. Даже без одного из этих элементов Стратегическому командованию США и нации становится очень, очень трудно сдерживать наших противников», – констатировал генерал. Модернизация СЯС должна проходить безо всяких остановок и расширяться в соответствии с меняющимися условиями.

Коллеги Хайтена поддержали своего начальника.

Ядерная склока в Конгрессе

В начале марта на Капитолийском холме разгорелась политическая драчка демократов и республиканцев по вопросу о том, сколько Вашингтон должен потратить на реализацию программы модернизации СЯС в будущем финансовом году. Демократы и республиканцы заняли диаметрально противоположные позиции.

Первые призывают президента США остановить разработку нескольких новых видов ядерных вооружений в рамках более широких усилий по сокращению расходов и снизить значимость атомных бомб и ракет в военной стратегии Америки.

Наиболее радикально настроенные представители Республиканской партии призывают администрацию Байдена увеличить масштабы проектов ядерной модернизации, которые были открыты еще во времена Барака Обамы.

Реакция разновалентных политических сил на ядерную модернизацию является отражением более широких разногласий в рядах политиков накануне представления новой администрацией Конгрессу своего первого закона «О национальной обороне».

Высокопоставленные республиканцы в своем недавнем письме призвали Байдена увеличить расходы на оборону на 3–5%, сославшись на необходимость ядерной модернизации и потребность в укреплении кибернетического и военно-морского потенциалов. «Когда вы будете готовить бюджет вашей администрации на 2022 финансовый год для представления Конгрессу, мы настоятельно призываем вас отклонить требования многих левых сократить или сохранить расходы на оборону на существующем уровне», – написали законодатели в своем послании. Они также отметили, что следующие четыре года будут решающим периодом. «Если мы не выделим средства, в которых сегодня нуждаются наши военные, мы не сможем защитить нашу нацию или наших союзников в будущем».

Эта рекомендация полностью соответствует положениям отчета фонда «Наследие», который выступил с аналогичным ежегодным предложением по планируемому военному бюджету и призвал администрацию Байдена увеличить расходы на оборону на 3–5%. Признав при этом, что стремительный рост государственного долга и насущные внутренние потребности означают, что повышение будет трудным, если не невозможным.

В докладе фонда также содержится призыв к Конгрессу «энергично финансировать программы ядерной модернизации МО, чтобы ускорить сроки их реализации, а не обеспечить необходимый минимум финансовых затрат».

Либерально настроенные демократы выразили озабоченность по поводу затрат, связанных с программами ядерной модернизации – и в частности с программой создания новой МБР, фигурирующей в Пентагоне под названием «Наземный стратегический сдерживающий фактор» (GBSD). Сенатор-демократ Крис Ван Холлен (штат Мэриленд) и конгрессмен-демократ Джо Кортни (штат Коннектикут) представили проект закона, запрещающий производство и развертывание ядерной КР морского базирования и боеголовок к ней.

Существует и ряд других обращений к Байдену сенаторов и конгрессменов, в которых они призывают президента остановить реализацию проектов модернизации СЯС.

Между тем, как на днях отметил журнал National Interest, в течение последних десяти лет администрациям двух президентов и парламентариям на 12 годовых сессиях Конгресса удалось сформировать твердую двухпартийную платформу, обеспечивающую поддержку мероприятий по модернизации ядерного арсенала и созданию новых видов ядерных вооружений в рамках действующих международных договоренностей. Такой консенсус, отмечает журнал, является достоянием нации, от которого не следует легко отказываться.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»