Неласковый «Магадан»

Дизель-электрические субмарины рано списывать со счетов

Спуск на воду подлодки «Магадан» – девятого по счету корабля проекта 636.3 и 72-го в семействе «Варшавянка» – приближает момент, когда на уровне высшего политического руководства России придется принимать принципиальное решение о продолжении строительства дизель-электрических субмарин.

Церемония спуска корабля состоялась на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге, где собирается однотипная «Уфа» и готовятся к закладке ДЭПЛ «Можайск» и «Якутск». Ранее главный заказчик принял от промышленности «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов». Вся серия из шести единиц неатомных подводных лодок проекта 636.3 будет построена и передана в состав Тихоокеанского флота до 2024 года, сообщил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. Ранее шесть аналогичных кораблей были построены и сегодня находятся в строю Черноморского флота.

Главком высоко отозвался о проекте 636.3, отметив, что построенные по нему лодки «справедливо считаются самыми малошумными в мире». И пояснил: «При их создании была проделана огромная работа с целью добиться эффективного сочетания характеристик скрытности и возможностей по дальности обнаружения целей. На вооружении этих кораблей стоят новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное торпедно-ракетное вооружение, в том числе высокоточные ракеты».

Евменов сказал, что «в ближнесрочной перспективе ВМФ также получит в свой состав неатомные подводные лодки типа «Лада» проекта 677 «Великие Луки» и «Кронштадт», тактико-технические характеристики и возможности которых существенно улучшены», а затем – еще две, строительство которых «планируется».

Тема массового выпуска остается открытой: «Относительно дальнейшего продолжения серии хочу отметить, что это всегда обосновывается опытом эксплуатации того или иного проекта. Исходя из этого опыта и будем поступать».

Слова главкома заставляют задуматься над судьбой неатомного компонента отечественного подплава. В сухом остатке: большой серии «Лады» может и не быть, а все ранее размещенные заказы на «Варшавянки» промышленностью практически выбраны. Нельзя исключать возможность дополнительного заказа МО РФ на существующую продукцию: о подобной перспективе говорилось в сообщении одного из новостных агентств с международного военно-технического форума «Армия-2020». Правда, официального подтверждения якобы подготовленных контрактов на одну «Ладу» и одну «Варшавянку» до сих пор не поступило. Корреспонденты могли ошибиться, например, спутав работы по ГОЗ и линии ВТС.

Между тем из Мьянмы поступают сообщения, проиллюстрированные фотографиями, о введении в строй действующего флота первой в истории страны субмарины – Minye Theinkhathu. Она получена в порядке помощи от соседней Индии, где ранее служила под названием S58 Sindhuvir. Это один из 10 кораблей проекта 877ЭКМ, построенных отечественными судостроительными заводами в конце прошлого века. Лодка служит более 30 лет и сегодня представляет ценность в основном как учебная. Высказывается предположение, что Мьянма взяла старую (постройки 1988 года) субмарину, чтобы подготовить экипажи, отладить снабжение и инфраструктуру перед получением близких по конструкции подводных кораблей новой постройки. Словом, у петербургских судостроителей есть перспектива иностранного заказа, и скорее всего он снова будет на «Варшавянки».

Мьянма – страна с ограниченными финансовыми ресурсами, кроме того новичок в подводном плавании. При выборе отечественной продукции с экспортными паспортами из каталога Рособоронэкспорта предпочтительнее выглядит проект 636.1. Фактически это экспортный вариант 636.3, незначительно отличающийся корпусным насыщением и не имеющий возможности выполнять залповую стрельбу ракетами «Калибр-ПЛ» (в экспортной, существенно урезанной версии Club-S).

Лодки семейства «Варшавянка» строятся 40 лет: головная Б-248 проекта 877 постройки завода в Комсомольске-на-Амуре пополнила Тихоокеанский флот в конце 1980 года. Первый выход на патрулирование морской границы нашей страны на Тихом океане отчетливо продемонстрировал ВМС США, какую опасность для них представляет ДЭПЛ, которую они отнесли к классу Kilo. Средствами гидролокации наша подлодка обнаружила «лося» – так между собой наши подводники называют многоцелевые атомные субмарины ВМС США типа Los Angeles – и долгое время скрытно следовала за ним. Американцы поняли, что за ними следят, только после того как получили «импульсом по корпусу» – коротким сигналом гидролокатора, показывающим противнику, что его не только выследили, но и уничтожили бы в случае реального применения оружия.

Замечательные качества, продемонстрированные головным кораблем, дали серьезный повод американским морякам опасаться русских «дизелюх». Корабли привлекли внимание наших тогдашних союзников по Варшавскому договору. Оно только усиливалось при близком знакомстве: Б-248 радовал глаз изяществом внешнего облика. Впервые в отечественной практике неатомного подводного судостроения проектная группа «Рубина» применила корпус каплевидной формы.

Помимо того, конструкторы реализовали принцип так называемого полного электродвижения, согласно которому дизель-генераторы используются только для зарядки батарей, а движение в подводном и надводном положении обеспечивается электрическими моторами. Надежность силовой установки продемонстрировал переход третьей лодки постройки комсомольского завода с Тихого океана на Балтику через Суэцкий канал. Он был выполнен экипажем Б-227 («Выборг»), менее чем за три месяца (август–октябрь 1985 года) преодолевшим расстояние более 12 тыс. морских миль.

Если конструкторов сопровождает успех и направляет фортуна, получается удачный базовый проект, который затем выпускается большой серией и служит платформой для создания более совершенных модификаций. Хороший пример дает проект 877. За 20 лет промышленность построила 24 таких корабля для отечественного флота, еще пару – для стран – тогдашних членов Варшавского договора (одна досталась Польше, вторая – Румынии), а также 17 – на экспорт государствам Азии (Индия – 10, Иран – 3, Китай – 2) и Африки (Алжир – 2).

Завершающей в семействе стала индийская S65 Sindhushastra, построенная по улучшенному проекту 08773 и принятая заказчиком в 2000 году. В отличие от предыдущих, эта лодка была изначально оснащена ракетным комплексом Club-S и системой управления стрельбой Lama-ER. Затем по ее образу и подобию прошли модернизацию корабли, ранее поставленные ВМС Индии. Похожим составом вооружения затем комплектовались и другие экспортные лодки, выполненные по проектам 636М и 636.1, представлявшим развитие проекта 877 и так же, как они, относящимся к семейству «Варшавянка», или классу Kilo.

Широкая география экспорта российских ДЭПЛ оказалась возможной благодаря внедрению развитых систем охлаждения и кондиционирования. Не секрет, что головной корабль создавался в соответствии с требованиями отечественного флота, действующего преимущественно в холодных северных водах. Заказы, полученные от стран с жарким климатом, потребовали проведения мероприятий по изменению типовой конструкции. Эта работа началась еще в 80-х годах прошлого века, после оформления контрактных документов с Алжиром и Индией. С тех пор базовая конструкция претерпела множество улучшений.

Постоянное увеличение числа электронных комплексов и стремление конструкторов улучшить условия обитаемости экипажа не позволяют считать эту задачу окончательно решенной. Продолжаются работы по совершенствованию кондиционеров, холодильных машин и другого оборудования. Определенный вклад в улучшение обитаемости внесли современные опреснительные установки и новая, более безопасная система химической регенерации воздуха. Отдельного упоминания заслуживает внедрение азотной системы пожаротушения: она безопаснее фреоновой и соответствует условиям Монреальского протокола по защите озонового слоя. Совершенствование вспомогательного оборудования порой играет важную роль в сохранении актуальности проекта, а иногда и определяет возможность его «выживания» в конкурентной среде.

Работы по улучшению базовой конструкции не ограничивались одним только направлением по улучшению условий обитаемости. Другими точками приложения усилий стали: повышение скрытности, увеличение дальности обнаружения целей и нанесения им огневого поражения, безопасности в повседневной эксплуатации, простоты обслуживания и ремонта. По этим направлениям и шло развитие.

На этапе выпуска рабочей конструкторской документации в проект (помимо типового для всех боевых кораблей запаса на модернизацию) конструкторы включили запас на замену главного гребного электродвигателя. Тогда перспективный ГЭД, отличавшийся от предшественников пониженной частотой вращения вала, был только в задумке. Когда началось строительство первых лодок проекта 877, силовой агрегат еще не был готов и на первые корпуса не попал. Появление на последующих серийных лодках низкооборотного электродвигателя существенно улучшило их акустическую скрытность и скоростные качества. Именно благодаря новому ГЭД корабли улучшенного проекта стали менее шумными – до такой степени, что моряки прозвали их «черной дырой».

Совершенствование энергетической установки продолжилось за счет применения более мощных дизель-генераторов. Для их размещения потребовалось лишь немного увеличить корпус. В результате сократилось время заряда аккумуляторных батарей, повысилась скрытность действий подводников. Появление более емких аккумуляторов вылилось в увеличение дальности плавания и продолжительности нахождения лодки в подводном положении.

Особенностью одной из лодок серии, получившей в дальнейшем название «Алроса», стало применение водометного движительного комплекса. Хотя такой комплекс существенно дороже и сложнее традиционного гребного винта, он обеспечивает дальнейшее снижение уровня подводного шума. Заметим: несмотря на все более широкое применение водометных движителей на зарубежных и отечественных АПЛ, «Алроса» остается единственной в мире дизель-электрической подводной лодкой с таким движителем.

Технический прогресс за прошедшие 40 лет создал условия для бурного развития средств гидроакустики и активных систем подавления шумов, причем не только в нашей стране. Для поддержания на современном уровне поискового потенциала на отечественных ДЭПЛ внедрили цифровой гидроакустический комплекс. Сочетание новых средств обработки сигнала с большой площадью антенны шумопеленгования и низким уровнем собственных гидроакустических помех исходного проекта 877 позволило расширить возможности обнаружения малошумных целей.

Модернизация коснулась также и системы освещения надводной обстановки. Один из традиционных перископов заменен непроникающей оптронной мачтой, что значительно увеличило возможности лодки по наблюдению и разведке. Дополнительным плюсом установки оптронной мачты и других выдвижных устройств непроникающего типа стало улучшение условий работы боевого расчета главного командного пункта.

Расширение номенклатуры средств поражения ДЭПЛ за счет внедрения ракетных комплексов Club-S и «Калибр-ПЛ» привело к цепной реакции в модернизации целого ряда систем, в первую очередь – боевой информационно-управляющей системы с высокой степенью автоматизации. Кроме того, потребовался и более совершенный цифровой навигационный комплекс, обладающий повышенной точностью определения координат лодки. Развитие ударных возможностей поставило вопрос об улучшении средств связи с береговыми командными пунктами. На серийных подлодках внедрили выпускную буксируемую радиоантенну. Она позволяет подводникам принимать радиосигналы без всплытия на перископную глубину, то есть быстрее и более скрытно.

Модернизация коснулась как функционала бортовых комплексов, так и удобства управления ими. Внедрение современной элементной базы и новых интерфейсов стало трендом при совершенствовании не только пультов боевых систем, но и управления маневрированием и общекорабельными системами. Появилась система контроля и диагностики аккумуляторных батарей, позволяющая более полно представлять и использовать важнейший ресурс дизельной подводной лодки – электрическую энергию. Удобство и качество управления также повысились благодаря переходу от аналоговой техники к цифровой.

Сегодня, после 40 лет непрерывного развития семейства подлодок проекта 877/636, потенциал дальнейшего развития все еще не исчерпан. Об этом свидетельствует сохраняющийся спрос на серийные лодки со стороны главного заказчика и стран – партнеров России по военно-техническому сотрудничеству. Поддержать потенциал дальнейшего развития проекта 636 помогает то обстоятельство, что за прошедшие годы специалистами ЦКБ МТ «Рубин» выполнено множество проработок, показывающих возможные направления совершенствования базовой конструкции, – от оснащения гидроакустическими протяженными буксируемыми антеннами (ГПБА) до очередной модернизации энергетической установки.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.