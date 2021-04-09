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Известия.ru

Космонавт Олег Новицкий рассказал о жизни на МКС без душа

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Российский космонавт Олег Новицкий рассказал об условиях жизни на Международной космической станции (МКС).

«Я не могу привыкнуть к тому, что приходится принимать душ только влажными салфетками в течение полугода. Вы можете себе представить — полгода приводить себя в порядок только влажными салфетками», — рассказал он РЕН ТВ в четверг, 8 апреля.

Ранее в этот день стало известно, что запуск «Союза МС-18», который приурочен к 60-летию со дня полета первого космонавта планеты Юрия Гагарина в космос, будет транслироваться на самом большом медиафасаде Москвы. При этом отмечалось, что первоначально для этой цели было отобрано свыше 10 различных площадок подобного типа.

Пуск запланирован на 10:42 мск в пятницу, 9 апреля. Он проводится в преддверии 60-летия полета на орбиту Юрия Гагарина, именно поэтому корабль «Союз» получил имя «Ю.А. Гагарин». Надпись нанесена на обшивку корабля. Головной обтекатель ракеты украшен портретом космонавта и надписью «Год Гагарина 1961–2021».


В экипаж корабля входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.

Также 8 апреля американский астронавт NASA Терри Верст назвал Юрия Гагарина одним из самых важных людей в истории человечества. Он отметил значимость подвига космонавта, подчеркнув, что его полет является переломным моментом для всего мира.

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Россия
США
Компании
NASA
Проекты
МКС
Союз ПКК
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