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Известия.ru

Эксперт рассказал о боевых функциях «Посейдона»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Ядерный подводный аппарат «Посейдон» поражает цель в три этапа, рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в четверг, 8 апреля.

«Сперва АПЛ-носитель доставляет беспилотник к месту отправки. Затем аппарат погружается на глубину до 1 км и начинает движение к берегу, где находится цель, или в сторону группировки надводных кораблей. И уже у вражеского берега аппарат, разгоняясь до скорости до 200 км/ч, поднимается к поверхности и производит подрыв ядерного заряда», — заявил Александр Михайлов.

По его словам, против комплекса «Посейдон» практически нет «противоядия». Противоторпед со скоростями «Посейдона» не существует, а ядерный взрыв даже в удалении от береговой инфраструктуры всё равно вызовет мощное цунами, которое нанесет весьма серьезный ущерб противнику.

Одна из возможностей противостоять «Посейдону» — это поразить его еще в лодке-носителе посредством противолодочного оружия, полагает военный специалист. Дело в том, что подводная лодка не развивает таких скоростей, как беспилотник с ядерной энергетической установкой.

Если этого не произошло, то на глубинах от 0,5 км до 1 км 20-метровый аппарат становится недосягаем для гидролокаторов и глубинных бомб, подчеркнул Михайлов.

«Еще одна возможность опознать «Посейдон» и попытаться перехватить его противоторпедными средствами, когда он выходит к поверхности перед самым ударом. В то же время это практически нереально», — заключил директор Бюро военно-политического анализа.


Ранее, 5 апреля, стало известно, что испытания экспериментальной атомной подводной лодки (АПЛ) «Белгород» (проект 09852) завершатся к сентябрю текущего года. О начале подготовки к испытаниям ядерных подводных роботов «Посейдон» с борта их первого штатного носителя атомной подводной лодки «Белгород» сообщалось в феврале.

Подлодку «Белгород», способную нести шесть беспилотных аппаратов «Посейдон», спустили на воду 23 апреля 2019 года. За торжественной церемонией в Северодвинске посредством телемоста наблюдал президент России Владимир Путин. Ранее Минобороны сообщало о том, что экипаж для первого носителя уже сформирован и начал практическое освоение лодки и ее оружия.

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