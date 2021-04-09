Путин и Алиев обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев по телефону обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха с учетом итогов состоявшихся 7 апреля переговоров российского лидера с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха, ее дальнейшей стабилизации в соответствии с Заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января с.г.", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что, "в частности, предметно рассмотрены вопросы обеспечения мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития региона, а также ход работы по восстановлению транспортных коммуникаций".

"При этом учитывались итоги состоявшихся 7 апреля с.г. в Москве российско-армянских переговоров на высшем уровне", - подчеркивается в сообщении.