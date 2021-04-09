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Известия.ru

Астронавт NASA назвал Гагарина одним из самых важных людей в истории

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Юрий Гагарин один из самых важных людей в истории человечества, заявил в четверг, 8 апреля, в беседе с журналистами американский астронавт Терри Верст.

«Юрий Гагарин один из самых важных людей в истории человечества. Он был первым человеком, кто покинул Землю, что было невероятно. Он покинул Землю, это невероятно. Он был молодым парнем. Всего лишь 27 лет», — добавил астронавт.

По мнению специалиста, конкурентная борьба в космическом вопросе помогла США и СССР улучшить свои показатели в научной и технической сферах. Он отметил, что США вложило много усилий и ресурсов для того, чтобы первыми совершить полет на Луну.

«Мы проиграли тогда. СССР вышли в космос первыми. Для США это означало необходимость работать больше, искать больше инженеров. И честно, соперничество — это хорошая вещь», — цитирует астронавта РЕН ТВ.

Он отметил важность подвига, совершенного советским космонавтом, подчеркнув, что полет Гагарина в космос явился переломным моментом для истории всего человечества.


Ранее в этот же день стало известно, что департамент культуры Москвы подготовил культурно-образовательную программу мероприятий на День космонавтики, 12 апреля. В этом году отмечается 60-летие первого полета человека в космос. Праздничные онлайн- и офлайн-мероприятия парков будут идти с 11 по 30 апреля. В ближайшие недели горожан ждут тематические лекции, выставки, кинопоказы и мастер-классы.

В 2021 году исполняется ровно 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, который побывал в космосе.

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