В МИД РФ с иронией ответили на заявление Пентагона по Украине

Министерство иностранных дел РФ с иронией ответило на слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о ситуации на границе с Украиной. Комментарий российского ведомства размещен в четверг, 8 апреля, в Telegram-канале министерства.

6 апреля Кирби заявил, что США призывают Россию более четко обозначить свои намерения в связи с перемещениями сил на границе с Украиной. По его словам, «полностью непонятно, что там делают россияне».

«Нам давно полностью понятно, что вам полностью многое непонятно. Догоняйте», — указали в МИДе.

О том, что Россия якобы наращивает войска у украинских границ, заявил 29 марта главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак. По его словам, это создает угрозу военной безопасности страны.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право перемещать войска на своей территории по своему усмотрению, это не несет угрозы для других стран и не должно никого беспокоить.

В Кремле также подчеркивали, что Россия не принимала и не собирается принимать участия в вооруженном конфликте на Украине.

6 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков также сообщил, что Россия и США провели переговоры по ситуации на юго-востоке Украины. Москва указала Вашингтону на последствия, которые будет иметь провокационная политика Киева в регионе.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.