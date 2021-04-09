"Швабе" вывел на европейский рынок объективы "Рубинар"

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Первая партия обновленных зеркально-линзовых объективов "Рубинар" производства Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) отправлена в Европейский союз, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе".

"Наша фототехническая продукция вызывает интерес на рынке Европы, и мы планируем наращивать дистрибьюторскую базу для дальнейшего продвижения. Сейчас в этом регионе наиболее популярный среди пользователей творческий инструмент для самых различных жанров фотографии - объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Вместе с тем запросы поступают на весь модельный ряд", - сказал генеральный директор ЛЗОС Александр Игнатов, слова которого приводятся в распространенном в четверг сообщении.

По информации пресс-службы, устройствами с переработанной компонентной базой можно комплектовать большинство современных фотоаппаратов.

Зарубежному дистрибьютору, в частности, были отгружены модели "МС Рубинар 10/1000 Макро", "МС Рубинар 8/500 Макро", "МС Рубинар 5,6/500 Макро" и "МС Рубинар 4,5/300 Макро".

"Обновленная линейка отличается измененной блендой и улучшенными техническими характеристиками. Разработчик усовершенствовал матовые внутренние поверхности и просветляющие оптические детали, а также повысил стабильность оптической системы. В числе преимуществ объективов - увеличенное светопропускание и повышенная контрастность изображения", - информирует пресс-служба.