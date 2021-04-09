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Известия.ru

Артиллерийские и десантные катера Каспия перебросят в Черное море

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Артиллерийские и десантные катера и суда Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) проведут межфлотский переход в Черное море из пункта базирования — Махачкалы. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщает пресс-служба ЮВО.

Как уточняется, маневры пройдут в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.

«[Катера и суда Каспийской флотилии] совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. Перед выходом из пункта базирования [Каспийской флотилии] — города Махачкалы экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море. При подготовке к переходу командиры катеров, вахтенные офицеры и расчеты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узких участков и проливных зон», — говорится в публикации.

Для проверки готовности экипажей к отражению морских и воздушных десантов привлечены морские пехотинцы и береговые войска Черноморского флота.

Всего в переходе примут участие более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов Каспийской флотилии.


19 марта командующий флотом вице-адмирал Игорь Осипов сообщил, что весь состав подводных лодок Черноморского флота в количестве шести субмарин находятся в море на боевом дежурстве. Как отметил старший офицер бригады подлодок ЧФ капитан I ранга Анатолий Варочкин, такой формат боевого дежурства практиковался в мире первый раз.

В конце декабря «Известия» писали, что Каспийская флотилия впервые за постсоветское время получит собственную авиацию, до конца 2021 года ее пополнят вертолетами Ми-8 и Ка-27. В дальнейшем флотилию пополнят самолеты-амфибии Бе-200.

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