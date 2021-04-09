В офисе Зеленского рассказали о ходе его поездки в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Донбасс посетил передовые позиции военнослужащих страны, где было выявлено наибольшее количество нарушений режима прекращения огня. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Также сообщается, что глава государства пообщался с военными.

«Спасибо вам за то, что сохраняете спокойствие людей и защищаете нашу землю. Вы являетесь настоящим примером героизма и самоотверженности», — отметил украинский лидер.

Кроме того, Зеленский вручил военным государственные награды и подарки.

Президент Украины приехал с рабочим визитом в Донбасс ранее в этот день. Как объяснял Зеленский, он как верховный главнокомандующий хочет быть с украинскими солдатами в тяжелые времена.

Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об ухудшении на линии соприкосновения в Донбассе. Он подчеркивал, что количество обстрелов с начала года увеличилось почти в два раза по сравнению с последним кварталом прошлого года.

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) также указывали на то, что концентрация сил и вооружений на линии соприкосновения со стороны Украины создает серьезные риски эскалации конфликта в Донбассе.

В Киеве же заявили, что Украина идет политико-дипломатическим путем в решении конфликта в Донбассе, а заявления о наступлении якобы являются «накручиванием ситуации».

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в «минском» и «нормандском» форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.