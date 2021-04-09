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Российская газета

Военные начали отработку защиты Крыма от вторжения

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Источник изображения: rg.ru

На побережье Крыма развернулась масштабная операция по обороне полуострова от условного противника.

К учебным баталиями в море, воздухе и на суше командование Южного военного округа привлекло около полутора тысяч мотострелков. А также подразделения радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, расчеты ПВО и специалистов по уничтожению вражеской беспилотной авиации.

Для поддержки дислоцированных в Крыму войск генералы перебрасывают из Каспийского в Черное море более десятка артиллерийских и десантных катеров. В пресс-службе ЮВО уточнили, что их командиры и расчеты обеспечения навигационной безопасности накануне отправки из порта Махачкалы потренировались в проходе узких участков и проливных зон.

"В процессе двусторонних ротных, батальонных и полковых тактических учений в рамках контрольной проверки важно оценить навыки командиров тактического звена в управлении приданными подразделениями, их способность организовать огневое поражение целей в системе разведывательно-огневых комплексов", - процитировали в пресс-службе слова командующего Южным военным округом Александра Дворникова.

На первом этапе учений мотострелки отработали на одном из полигонов Крыма защиту морского побережья полуострова и прикрытие его от ударов с воздуха. Причем контроль за действиями подразделений велся и с помощью разведывательных беспилотников.

Напомним, в Минобороны РФ не раз говорили, что Крым находится под надежной защитой. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, на полуострове создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка. "Ее современные высокотехнологичные системы вооружения не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на исконно русскую территорию", - заверил министр.


Юрий Гаврилов

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