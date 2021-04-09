В военно-медицинском музее Петербурга показали космическое оборудование

В Военно-медицинском музее министерства обороны России в четверг открыли выставку "От Земли до Марса с остановкой на Луне". Здесь можно впервые увидеть медицинское оборудование и костюмы, которые опробовали в ходе научных изоляционных экспериментах модульного типа "МАРС-500" и "SIRIUS".

Посетителям продемонстрировали проблемы, с которыми может столкнуться экипаж при полете в космос и на другие планеты. Это автономность, задержка связи с Землей, ограниченность ресурсов - еды, воды. Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, выращивать продукты в условиях невесомости можно в оранжерейной установке "Лада", которая стала центральным экспонатом выставки.

А еще здесь завораживает инсталляция - застывший между космическим порталом и проекцией Земли скафандр. Он показывает, как уязвим человек в безграничном пространстве.

Светлана Цыганкова