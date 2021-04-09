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РИА Новости

Корабли Каспийской флотилии перейдут в Черное море в рамках учений

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Малые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (слева) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ России
Малые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (слева) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Более десяти десантных и артиллерийских кораблей Каспийской флотилии перейдут в Черное море в рамках контрольной проверки, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море", - говорится в сообщении.

Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачётных морских учениях. Добавляется, что по приказу командующего войсками ЮВО Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год и направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки сил военного округа.

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