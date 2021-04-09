Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов проинспектировал воинские части ВВО

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов приехал в четверг, 8 апреля, в Хабаровск, чтобы провести контрольную проверку соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Герасимов заслушал доклад о ходе выполнения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки. Доклад представили командующий войсками ВВО генерал-полковник Геннадий Жидко, а также должностные лица органов военного управления и командиры подразделений.

Также начальник Генштаба ВС РФ проинспектировал объекты инфраструктуры военных городков и полигонов.

В состав комиссии по проверке в войсках ВВО вошли Герасимов, а также заместители министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков и генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Как рассказали в ведомстве, в соответствии с планом подготовки ВС РФ проводится контрольная проверка за зимний период обучения. Она проходит в органах военного управления, соединениях и воинских частях на территории всех военных округов, а также Северного флота.

Восточный военный округ объединяет воинские части, дислоцированные в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Штаб расположен в Хабаровске. ВВО предназначен для защиты восточной части России.

В этот же день в Минобороны РФ заявили, что проходит контрольная проверка войск за зимний период обучения в Центральном военном округе (ЦВО). Сообщалось, что маневры пройдут на 14 полигонах в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территориях Таджикистана и Киргизии.

Накануне, 7 апреля, в контрольных проверках по итогам зимнего периода обучения приняли участие 15 тыс. военнослужащих из Ракетных войск стратегического назначения. Как отметили в Минобороны, контрольные занятия должны показать реальное состояние боевой и мобилизационной готовности, боевой подготовки, а также уровень освоения вооружения, военной и специальной техники.

6 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в российских Вооруженных силах начались контрольные проверки боевой готовности. Сообщалось, что в апреле запланировано провести более 4 тыс. учений разного масштаба, из них 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.