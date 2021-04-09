Козак: Москва будет вынуждена встать на защиту граждан РФ в Донбассе, если там случится вторая Сребреница

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в случае, если ситуация там будет развиваться по сценарию Сребреницы, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

"Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту", - сказал Козак в четверг на сессии совместного проекта ИМЭМО имени Е.М.Примакова РАН и группы ""Интерфакс" "Россия и мир: профессиональный разговор".

Он отметил, что вооруженные формирования самопровозглашенных республик Донбасса "уже достаточно закаленные в боях и в состоянии удерживать атаку".

"Но все зависит от другой стороны", - добавил Козак.