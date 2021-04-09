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Российская газета

В Казанском танковом училище изучают танки Т-14 на платформе "Армата"

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Источник изображения: Евгений Биятов \ РИА Новости

В Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище с 1 сентября 2020 года проводятся ознакомительные занятия с курсантами по изучению отечественного танка нового поколения Т-14 "Армата".

Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал начальник учебного заведения генерал-майор Кирилл Кулаков.

Он также сообщил, что к ним уже поступила необходимая техническая документация, статические и динамические тренажеры. Имеется оборудованный электронный класс, где преподают знания по всей технике на тяжелой унифицированной платформе "Армата".

Самих боевых машин пока нет, но молодые люди, которые станут офицерам, уже хорошо осведомлены об их технических и эксплуатационных характеристиках.

Так, на кафедре вооружения и стрельбы установлен тренажер, позволяющий получить необходимые навыки стрельбы из Т-14.

Тренажер "Армата БМ-С", имеющийся на кафедре эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники, учит водить в самых сложных условиях местности, наблюдать за обстановкой на поле боя и обнаруживать цели.

Минувшей осенью пресс-служба Минобороны РФ сообщила о получении училищем современных танков Т-72Б3 и Т-80БВМ.


Алексей Брусилов

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