Катера и корабли Каспийской флотилии начали переход в Черное море

Артиллерийские катера и десантные суда Каспийской флотилии начали переход из Махачкалы в акваторию Черного моря. В походе принимают участие более десяти катеров проекта 1204 "Шмель" и десантные суда класса "Дюгонь" и "Серна".

"Перед выходом из пункта базирования экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море. При подготовке к переходу командиры, вахтенные офицеры и расчеты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узких участков и проливных зон", - говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

В походе также задействованы подразделения морской пехоты. После окончания перехода отряд Каспийской флотилии примет участие в учениях Черноморского флота по отражению морских и воздушных десантов условного противника.

Кстати, в 2018 году катера "Шмель" и "Гриф-М" принимали участие в учениях по охране Крымского моста.

Отметим, что артиллерийские катера проекта "Шмель" предназначены для несения дозорной службы на реках и озерах, а также прибрежной зоне. Они могут не только эффективно бороться с маломерными судами противника, но и оказывать содействие сухопутным войскам артиллерийско-пулеметным огнем. Вооружение катеров составляют две 76-мм артиллерийские установки, 140 - мм пусковая реактивная установка и пулемет. Экипаж катера -14 человек. Дальность плавания - 320 морских миль.

Николай Грищенко