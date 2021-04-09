Войти
Российская газета

Катера и корабли Каспийской флотилии начали переход в Черное море

286
0
0
Источник изображения: Минобороны РФ

Артиллерийские катера и десантные суда Каспийской флотилии начали переход из Махачкалы в акваторию Черного моря. В походе принимают участие более десяти катеров проекта 1204 "Шмель" и десантные суда класса "Дюгонь" и "Серна".

"Перед выходом из пункта базирования экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море. При подготовке к переходу командиры, вахтенные офицеры и расчеты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узких участков и проливных зон", - говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

В походе также задействованы подразделения морской пехоты. После окончания перехода отряд Каспийской флотилии примет участие в учениях Черноморского флота по отражению морских и воздушных десантов условного противника.

Кстати, в 2018 году катера "Шмель" и "Гриф-М" принимали участие в учениях по охране Крымского моста.

Отметим, что артиллерийские катера проекта "Шмель" предназначены для несения дозорной службы на реках и озерах, а также прибрежной зоне. Они могут не только эффективно бороться с маломерными судами противника, но и оказывать содействие сухопутным войскам артиллерийско-пулеметным огнем. Вооружение катеров составляют две 76-мм артиллерийские установки, 140 - мм пусковая реактивная установка и пулемет. Экипаж катера -14 человек. Дальность плавания - 320 морских миль.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Риф-М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
КФ
ЧФ
Похожие новости
23.10.2019
Выдадут броню: бригады морпехов усилят танковыми подразделениями
02.09.2019
Видео: "Вышний Волочек" провел в Черном море первые стрельбы "Калибрами"
04.01.2019
Подарки для военных. Какие новинки российская армия получит в 2019-м
29.08.2016
Около 20 самолетов Ил-76 приступили к переброске войск на юг России в рамках проверки
28.11.2012
В ВС РФ отмечается 307-я годовщина со дня создания морской пехоты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.04 08:17
  • 1
Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации производства
  • 09.04 08:16
  • 1
Китай вытесняет Россию из Сербии
  • 09.04 06:11
  • 2
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 09.04 03:35
  • 60
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 09.04 03:21
  • 7
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 09.04 03:07
  • 2
СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян
  • 08.04 22:54
  • 7
Новый боевой модуль БТР-БМ представили на полигоне в Подмосковье
  • 08.04 21:52
  • 26
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 08.04 16:51
  • 4
Море не знает границ
  • 08.04 12:37
  • 9
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 08.04 10:39
  • 3
Сердюков останется работать в "Ростехе" на позиции индустриального директора - источник
  • 08.04 07:15
  • 26
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 08.04 01:54
  • 1
Сломали «стрелу»: первые испытания гиперзвуковой ракеты США не удались
  • 08.04 00:47
  • 2
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
  • 07.04 09:31
  • 3
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане