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Интерфакс-АВН

РСПП не выявила частных компаний, злостно уклоняющихся от выполнения ГОЗ, чаще речь идет о нарушении сроков - Шохин

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Выступление главы РСПП Александра Шохина на съезде РСПП
Выступление главы РСПП Александра Шохина на съезде РСПП.
Источник изображения: http://profiok.com/

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) по поручению президента РФ проводит анализ выполнения компаниями контрактов в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) и на текущий момент не выявил каких-либо нарушений, которые могли бы служить основанием для их национализации, сообщил глава союза Александр Шохин на встрече с журналистами в четверг.

"Пока что мы не нашли основания для того, чтобы, во-первых, считать, что такого рода нарушения имеются и они носят значительный характер, и того, что есть связанные с этим основания для той же национализации", - сказал он.

Шохин напомнил, что поручение проанализировать рынок гособоронзаказа было дано РСПП совместно с Минпромторгом России 31 марта в рамках подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы. Тогда председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков предложил использовать механизм национализации при процедуре банкротства стратегических предприятий в случае угрозы невыполнения ими общественно-важных функций. Президент Владимир Путин в ответ заявил, что "такой инструмент возможен", в том числе в случаях "злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями", и поручил проанализировать рынок ГОЗ.

Шохин назвал "очень правильным" подход, когда для национализации предлагаются "некоторые критерии", и отметил, что добавил бы к таким критериям наличие финансовых ресурсов у государства на выкуп национализируемого пакета по рыночной стоимости.

В отношении гособоронзаказа Шохин сказал, что основная часть исполнителей ГОЗ - предприятия, где государство уже сейчас владеет контрольной или даже 100-процентной долей. "Применительно к ним, как вы понимаете, речи не идет о том, чтобы их переводить в другую форму собственности, они и так у государства на руках. Там может речь идти только о повышении эффективности процесса", - отметил глава РСПП.

"Если говорить о частных комплектаторах, или о частных компаниях, которые включены в гособоронзаказ, то их доля в пределах статистической ошибки - это не более 5%, от 3 до 5%. В основном это комплектаторы, а если говорить о тех компаниях, которые целиком продукт для гособоронзаказа выполняют, то их вообще считанное количество", - констатировал Шохин.

"И там анализ показывает, что может идти речь только о сроках исполнения - затягивают с исполнением гособоронзаказа", - сказал он, подчеркнув, что более злостные нарушения, связанные с "переброской" денег ГОЗ на другие проекты, о чем говорил президент в контексте оснований для национализации предприятий, малореализуемы.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
РСПП
Персоны
Путин Владимир
Шохин Александр
Проекты
Гособоронзаказ
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