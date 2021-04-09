В США заявили о недостижении Пентагоном целей по боеготовности войск

Пентагон не достиг общей целей в повышении боеготовности за 2017–2019 годы, несмотря на то что в наземной сфере боеготовность американских войск в этот период повысилась. Это следует из доклада контрольно-бюджетного управления американского конгресса (GAO), опубликованного на их сайте 7 апреля.

Уточняется, что в указанный период боеготовность США повысилась в наземной сфере, но в морской она снизилась. По отношению к изменениям уровня готовности в воздушной, космической сферах, а также в киберпространстве специалисты придерживаются «неоднозначного» мнения.

В докладе отмечается, что повышение боеготовности в этих сферах «не соответствовало» поставленным целям.

В минобороны США определили несколько преград, с которыми они сталкиваются на пути к выполнению поставленных целей. Так, например, Военно-морские силы Штатов назвали основным вызовом ограниченные возможности техобслуживания кораблей на частных и федеральных верфях.

В министерстве обороны Соединенных Штатов приняли доклад и согласились с его выводами.

24 марта эксперт из США назвал причины поражений Штатов в войнах. Специалист Лоуренс Корба уточнил, что за последние полвека американцы проиграли три крупные войны — во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. По мнению Корба, это связано с действиями военных и политиков, а также настроением в обществе.

Также он напоминает о том, что США необоснованно обвинили Ирак в создании оружия массового поражения, которое в итоге так и не обнаружили.