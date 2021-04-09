Компания Fincantieri приступила к испытаниям головного патрульного корабля, предназначенного для ВМС Катара

Головной строящийся для ВМС Катара на верфи итальянского судостроительного объединения Fincantieri в Мудджиано "патрульный корабль" (малый ракетный корвет) Q 61 Musherib перед спуском на воду, 18.09.2020.

ЦАМТО, 8 апреля. По информации Navalnews.com, предприятие компании Fincantieri в Муджиано (Специя) приступило к ходовым испытаниям головного патрульного корабля OPV (Offshore Patrol Vessel), (Q-61) "Мушериб" (Musherib), заказанного Минобороны Катара в рамках программы модернизации национальных ВМС.

Как планируется, корабль будет передан ВМС Катара в 2022 году. При этом отмечается, что компания стремится минимизировать отрицательные воздействие на сроки поставки ограничений из-за пандемии COVID-19.

Как сообщал ЦАМТО, 16 июня 2016 года в рамках двусторонних межправительственных соглашений Италии и Катара компании Fincantieri и MBDA заключили с командованием ВМС Катара контракты на поставку боевых надводных кораблей и систем вооружений для них на сумму около 5 млрд. евро. Доля Fincantieri в контракте составляет около 4 млрд. евро.

По условиям контракта, Fincantieri должна построить 7 надводных кораблей нового поколения, включая четыре корвета, один десантно-вертолетный корабль-док (LPD – Landing Platform Dock), два патрульных корабля прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessel), а также оказать сопутствующие услуги. Все корабли должны быть построены на итальянской верфи Fincantieri в течение 6 лет, начиная с 2018 года. Соглашение также включает обслуживание всех кораблей в Катаре в течение 10 лет после поставки.

Резка стали для постройки патрульного корабля "Мушериб" началась на предприятии в Муджиано компании Fincantieri в феврале 2019 года, спуск на воду состоялся 18 сентября 2020 года.

Патрульный корабль OPV предназначен для выполнения различных задач: от разведки до участия в боевых действиях. Длина корабля составит 63,8 м, ширина – 9,2 м, водоизмещение – 725 т. Корабль будет оснащен главной энергетической установкой на основе четырех дизельных двигателей и сможет развивать максимальную скорость 30 узлов, экипаж – 38 человек. Дальность плавания составит 1500 морских миль на крейсерской скорости 15 узлов, автономность – 7 суток. На борту может размещаться надувная шлюпка с жестким корпусом RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat).