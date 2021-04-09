Примечательный визит: НАТО запугивает Россию! (Haber7, Турция)

В разгар кризиса между Россией и Украиной глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич нанес критически важный визит в город Львов. Там Пич заверил, что альянс продолжит оказывать поддержку Украине. Столкнется ли НАТО с Россией из-за Украины, и что тогда будет? Турецкие читатели комментируют возможное развитие ситуации.

После истечения срока действия режима прекращения огня в районе Донбасса Украины на прошлой неделе в регионе стала наблюдаться серьезная военная активность. Россия в начале этой недели разместила вдоль границы с Украиной 28 батальонных тактических групп и продолжает переброску сил.

Со времен аннексии Крыма в 2014 году напряженность между двумя странами снова достигла пика.

"Военный" визит НАТО на Украину

В свете всех этих событий от НАТО последовал примечательный визит. Председатель Военного комитета НАТО Стюарт Пич (Stuart Peach) встретился в городе Львов с главнокомандующим ВС Украины Русланом Хомчаком.

"Мы обсудили ситуацию с безопасностью в регионе"

Согласно заявлению ВС Украины, в ходе переговоров Пич и Хомчак обсудили ситуацию с безопасностью на Украине и в регионе. На встрече также говорилось о процессе реформирования украинской армии по стандартам НАТО, Пич заверил, что альянс продолжит оказывать поддержку Украине.

Хомчак отметил, что визит демонстрирует значение, которое придается стратегическому партнерству между Украиной и НАТО. Главнокомандующий ВС Украины констатировал, что связи между Североатлантическим альянсом и украинской армией укрепляются.

Комментарии читателей:

эль-мишрид

Турция должна быть очень бдительной в этом вопросе и не попасться на удочку НАТО.

Каспер

Если НАТО столкнется с русскими, то будет бежать, не оглядываясь.

Бродяга

От НАТО уже ничего не жди.

Эмрехан

Пусть Россия нападет на Украину, и увидите, что НАТО и глазом не моргнет.

Тугра

Украина, осторожно. От Америки, на которую вы так надеетесь, ничего хорошего не будет. Не останьтесь у разбитого корыта, как армяне.

Гражданин

Империалистическая сионистская структура Запада натолкнется на российскую стену… Когда был сбит российский самолет, что нам сказали наши так называемые "союзники"?.. Сказали, что это инцидент между Россией и Турцией… Мы не дадим НАТО ни капли нашей мусульманской крови…

Абдулхамид

Американская мечта погасла.

Мерт

Почему нам не уделили такое же внимание в Ираке, Сирии, Ливии?

Зия

100 лет назад испанский грипп и мировая война, разрушившая государства-империи. Теперь коронавирус, и мир снова на пороге перемен. История повторяется?

Из Сиирта

Европейцы никогда не будут воевать. Будут бежать, куда глаза глядят. Мы точно не должны участвовать.

Реджеп

Из Сиирта, а зачем европейцам воевать? Есть же греки, армяне, которые будут гибнуть вместо них. Европейцы будут давать оружие, заставлять воевать вместо себя, потом выставлять счет за это оружие и обогащаться.

ЭРТУГРУЛ

НАТО, которая считает врагами даже своих союзников и применяет санкции, будет спасать Украину? Не смешите.

Расим

ЭРТУГРУЛ, не союзников, а только мусульманскую Турцию. НАТО - христианский клуб, и наша вина, если мы не смогли это увидеть.

Абдулла ОЗСОЙ

Город Львов - трусливый и хитрый выбор. Если бы столица Киев или Харьков, то такой шаг мог бы быть реальным показателем поддержки и солидарности. Но о чем это я.

Хадживат

Турция не должна участвовать в военных действиях НАТО. Это не наша война. Пусть PYD (Партия "Демократический союз") идет воюет за НАТО.

Юксель

Украинско-российская напряженность - предлог, главная цель - Турция. В Сирии и Ираке РПК (Рабочую партию Курдистана) вооружали словно армию, США и НАТО вооружали острова в Эгейском море, в Александруполисе была создана база, словом, нас окружают со всех сторон. Отставные адмиралы и послы издают декларацию, оппозиция поддерживает все это, внутри страны хотят посеять хаос в той или иной форме и подвести нашу страну к краху. Им не удалось сделать это в ходе попытки переворота 15 июля 2016 года, но они ни в коем случае не отказались от своих замыслов. Мы должны быть вместе и едины.

Абдулбаки Ешиль

Игра рассчитана на Турцию, Украина и прочее для отвода глаз. Главное - столкнуть Россию и Турцию. С Китаем будут нагнетать проблему Восточного Туркестана, а с Россией - крымский вопрос, всячески разрушать отношения. Нужно быть очень внимательными и ни в коем случае на попадать в эту ловушку.

Мурат

Пусть нашей миссией будет мирное посредничество между Россией и Украиной.