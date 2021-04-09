Зонд OSIRIS-REx совершил последнее сближение с астероидом Бенну

Теперь аппарат будет находиться возле небесного тела до мая, пока не передаст все научные данные и не дождется благоприятной ситуации для возращения на Землю

ТАСС, 8 апреля. Межпланетный зонд OSIRIS-REx сегодня ночью совершил последнее сближение с поверхностью астероида Бенну и начал постепенно удаляться от него, готовясь к возвращению на Землю. Об этом NASA пишет на своем сайте.

"Во время этого пролета мы собрали более 4 тыс. мегабайт научных данных. Сейчас Бенну находится на расстоянии в 297 млн км от Земли, и поэтому передача этой информации займет у нас несколько недель, так как скорость передачи данных составляет всего 412 кбит/с", - объяснил заместитель руководителя миссии Майкл Моро.

Поэтому зонд покинет орбиту астероида не сейчас, а только в мае, когда передаст все данные. К тому моменту специалисты миссии должны проверить работоспособность всех систем OSIRIS-REx. Кроме того, в мае полету на Землю будет максимально благоприятствовать орбитальная механика.

Благодаря этой отсрочке специалисты NASA в начале апреля решили совершить дополнительное сближение с поверхностью астероида. Во время него зонд сфотографировал точку, в которой в октябре прошлого года OSIRIS-REx совершил посадку и собрал образцы материи астероида. Ученые надеются, что новые снимки места посадки помогут исследовать структуру и свойства глубинных слоев материи астероида.

О миссии

Зонд OSIRIS-REx вывели в космос в сентябре 2016 года. Он должен был сблизиться с астероидом Бенну (1999 RQ36) и собрать с его поверхности образцы пород. Небесного тела аппарат достиг в начале декабря 2018 года.

Данные OSIRIS-REx показали, что по форме и окраске Бенну очень похож на другой астероид - Рюгу, который аппарат "Хаябуса-2" изучал на протяжении последних полутора лет. В отличие от сухого и безводного Рюгу в породах Бенну оказалось рекордное количество воды.