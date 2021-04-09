Junge Welt (Германия): грузинский сценарий

Зеленскому, прежде чем пробовать решить конфликт в Донбассе военным путем и, по его мнению, таким образом открыть путь Украине в НАТО, стоило бы обратить внимание на опыт Саакашвили, напавшего на отколовшиеся от Грузии Южную Осетию и Абхазию, настоятельно рекомендует автор. Ведь тогда Запад заявлял о своей «неколебимой поддержке» Тбилиси столь же пафосно, как это он делает сегодня в отношении Киева. Однако результат известен — Грузия стала еще дальше от альянса, чем до агрессии.

Украина и членство в НАТО

История не повторяется с точностью до деталей, но в общих чертах это иногда происходит. Нынешняя ситуация вокруг Украины фатальным образом напоминает напряженность, которую тогдашний прозападный президент Грузии Михаил Саакашвили создал вокруг Южной Осетии и Абхазии. Положась на высокопарные заверения США о поддержке, он был уверен, что без особого риска сможет вернуть в состав своего государства регионы, отколовшиеся от Грузии после конца СССР. Но, как теперь известно, реальность оказалась другой. Когда Грузия обстреляла российские миротворческие войска, Москва воспользовалась этим для военной интервенции. Сегодня Грузия не ближе к членству в НАТО, чем она была тогда. Некоторые на Западе говорят, что все-таки ближе, чем сейчас Украина.

Страстное стремление украинского президента Владимира Зеленского к членству его страны в НАТО, в котором он видит "единственный путь для окончания конфликта в Донбассе", имеет все шансы закончиться ничем. Не только потому, что Зеленский пытается вырвать инициативу из рук НАТО и изменить правило, согласно которому альянс сам отбирает будущих членов и любой желающий не может просто вставить ногу в дверь и уже посчитать, что его впустили.

До сих пор действует правило, согласно которому кандидаты на членство в НАТО не могут иметь нерешенные пограничные конфликты. Таким образом, западный военный блок страхует себя от возможности стать заложником точечных, но стратегически незначительных, территориальных конфликтов. Со стратегической точки зрения Донбасс не намного важнее, чем Сараево в 1914 году. Поэтому Зеленский заблуждается насчет истинного характера заявлений Джозефа Байдена, Ангелы Меркель, Йенса Столтенберга и других ведущих лиц НАТО о "непоколебимой поддержке территориальной целостности Украины". Суть подобных заявлений такова: пока вы не разрешите свои пограничные конфликты, о членстве в НАТО не может быть и речи.

Это звучит неутешительно. Поэтому еще на ранних стадиях конфликта украинские стратеги разработали параллельный сценарий: если блок НАТО из-за своих правил и принципа единогласия окажется слишком "трусливым" (формулировка главы фракции Зеленского в Раде Давида Арахамия), чтобы принять Украину, то тогда Киев может пойти на двусторонний союз с США. Так поступил, например, Израиль. Якобы благодаря этому Вашингтон разрешает ему вести разные локальные войны. Но тут Украина переоценивает свои позиции. Прежде всего в одном: гибридные войны таковы, что гибнут на них украинцы, а пользу получают США. Не наоборот.