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Российская газета

Новые системы воздушной разведки поступили в войска

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Источник изображения: Виталий Аньков \ РИА Новости

В войска начаты поставки новых авиационных базовых комплексов разведки. Оборудование предназначено для радиолокационного, оптико-электронного и радиотехнического мониторинга наземных и надводных объектов. Изделия могут быть адаптированы для использования на любых типах самолетов, а также беспилотниках.

Разработкой и производством базовых комплексов разведки (БКР) занимается один из НИИ концерна "Вега". Как сообщает пресс-служба холдинга "Росэлектроника", в который входит концерн, первая партия изделий уже передана заказчику.

БКР размещаются в подвесных контейнерах и осуществляют передачу данных на наземные комплексы обработки информации, которые обеспечивают сбор, обработку и оперативное дешифрование данных в режиме реального времени. Затем полученная информация ложится в основу планирования и организации боевых действий.

"Применение базовых комплексов разведки с радарами четвертого поколения "Пика-М" позволяет оперативно получать необходимые сведения о наземных и надводных объектах в любое время суток и в любых погодных условиях, в том числе через облака. Все комплексы используют единую шину данных для взаимодействия с самолетом, поэтому являются полностью взаимозаменяемыми", - отметил гендиректор концерна "Вега" Вячеслав Михеев.


Сергей Птичкин

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