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ТАСС

Космонавты отвезут на МКС карту с отмеченными на ней космодромами планеты

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МКС
МКС.
Источник изображения: © flickr.com, NASA Johnson

Также на ней изображены траектории важнейших полетов в космос, в том числе Юрия Гагарина и Алексея Леонова

БАЙКОНУР /Казахстан/, 8 апреля. /ТАСС/. Члены экипажа корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"), которые отправятся к МКС 9 апреля, привезут на станцию карту, на которой отмечены все космодромы планеты. Об этом сообщил в четверг на предполетной онлайн-конференции в ТАСС командир корабля Олег Новицкий.

По его словам, карту создали Роскосмос, Роскартография и Музей космонавтики. Кроме космодромов, на ней изображены траектории важнейших полетов в космос, в том числе Юрия Гагарина и Алексея Леонова. "Наверное, одной большой звездой там нанесено расположение телестудии ТАСС. Я так думаю", - пошутил Новицкий.

"Это, по-видимому, очень секретная карта. Только название проходит в перечне вещей, которые уложены в корабль", - добавил космонавт.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Ю. А. Гагарин" запланирован на 10:42 мск 9 апреля. На нем к МКС отправятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. Примерно через девять минут после старта пилотируемый корабль отделится от третьей ступени ракеты. Полет до МКС займет около трех часов, стыковка с модулем "Рассвет" запланирована на 14:07 мск.

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Казахстан
Россия
США
Компании
Роскосмос
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Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз-2 РН
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