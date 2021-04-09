Космонавты отвезут на МКС карту с отмеченными на ней космодромами планеты

Также на ней изображены траектории важнейших полетов в космос, в том числе Юрия Гагарина и Алексея Леонова

БАЙКОНУР /Казахстан/, 8 апреля. /ТАСС/. Члены экипажа корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"), которые отправятся к МКС 9 апреля, привезут на станцию карту, на которой отмечены все космодромы планеты. Об этом сообщил в четверг на предполетной онлайн-конференции в ТАСС командир корабля Олег Новицкий.

По его словам, карту создали Роскосмос, Роскартография и Музей космонавтики. Кроме космодромов, на ней изображены траектории важнейших полетов в космос, в том числе Юрия Гагарина и Алексея Леонова. "Наверное, одной большой звездой там нанесено расположение телестудии ТАСС. Я так думаю", - пошутил Новицкий.

"Это, по-видимому, очень секретная карта. Только название проходит в перечне вещей, которые уложены в корабль", - добавил космонавт.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Ю. А. Гагарин" запланирован на 10:42 мск 9 апреля. На нем к МКС отправятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. Примерно через девять минут после старта пилотируемый корабль отделится от третьей ступени ракеты. Полет до МКС займет около трех часов, стыковка с модулем "Рассвет" запланирована на 14:07 мск.